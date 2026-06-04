04/06/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Երկրների միջև հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին Լեհաստանը կարող է խանգարել Ուկրաինային անդամակցել Եվրոպական միությանը։

Այս մասին հոդված է հրապարակվել «The European Conservative» ամսագրում։

Հոդվածագրի կարծիքով՝ եթե Լեհաստանի կառավարության քաղաքականությունն Ուկրաինայի նկատմամբ դառնա ավելի բախումնային, Վարշավան կարող է խոչընդոտ դառնալ Կիեւի անդամակցությանը։

Blog Image

Ավելի վաղ եվրոպական Politico հրատարակությունը, հղում անելով Բրյուսելի դիվանագիտական ​​աղբյուրներին, հայտնել էր, որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության շուրջ բանակցությունները նախատեսված է սկսել հունիսի 15-ին։ Հրատարակության համաձայն՝ Հունգարիան, որը նախկինում խոչընդոտել էր Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը՝ Անդրկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության հետ կապված խնդիրների պատճառով, ազդարարել է իր վետոյի վերացման մասին։

Վարշավայի և Կիեւի միջև լարվածության նոր փուլ էր բռնկվել այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 26-ին Ուկրաինայի զինված ուժերի հատուկ գործողությունների ուժերի «Հյուսիս» առանձին կենտրոնն անվանել էր «ՈՒԱԲ Հերոսների»-ի (Ուկրաինայի ապստամբական բանակ, որը համարվում է ծայրահեղական և արգելված է Ռուսաստանում) անունով։

Ուկրաինական ապստամբական բանակը (ուկրաիներեն՝ Українська повстанська арія, ՈՒՊԱ) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գործող ուկրաինական ընդհատակյա ռազմական կազմակերպություն է եղել, որն Ուկրաինացի ազգայնականների կազմակերպության զինյալ ճյուղն է եղել։

Այս որոշումը վրդովմունք էր առաջացրել Լեհաստանում։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան հայտարարել էր, որ «ՈՒՊԱ ավազակներին պատվելով»՝ Զելենսկին վիրավորել է «բոլոր սպանված» լեհերին։ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին առաջարկել էր Զելենսկիին զրկել հանրապետության բարձրագույն պետական ​​պարգևից՝ Սպիտակ արծվի շքանշանից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան Գերմանիայից լրացուցիչ Patriot հրթիռներ է խնդրել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com