Երկրների միջև հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին Լեհաստանը կարող է խանգարել Ուկրաինային անդամակցել Եվրոպական միությանը։
Այս մասին հոդված է հրապարակվել «The European Conservative» ամսագրում։
Հոդվածագրի կարծիքով՝ եթե Լեհաստանի կառավարության քաղաքականությունն Ուկրաինայի նկատմամբ դառնա ավելի բախումնային, Վարշավան կարող է խոչընդոտ դառնալ Կիեւի անդամակցությանը։
Ավելի վաղ եվրոպական Politico հրատարակությունը, հղում անելով Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրներին, հայտնել էր, որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության շուրջ բանակցությունները նախատեսված է սկսել հունիսի 15-ին։ Հրատարակության համաձայն՝ Հունգարիան, որը նախկինում խոչընդոտել էր Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը՝ Անդրկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության հետ կապված խնդիրների պատճառով, ազդարարել է իր վետոյի վերացման մասին։
Վարշավայի և Կիեւի միջև լարվածության նոր փուլ էր բռնկվել այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 26-ին Ուկրաինայի զինված ուժերի հատուկ գործողությունների ուժերի «Հյուսիս» առանձին կենտրոնն անվանել էր «ՈՒԱԲ Հերոսների»-ի (Ուկրաինայի ապստամբական բանակ, որը համարվում է ծայրահեղական և արգելված է Ռուսաստանում) անունով։
Ուկրաինական ապստամբական բանակը (ուկրաիներեն՝ Українська повстанська арія, ՈՒՊԱ) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գործող ուկրաինական ընդհատակյա ռազմական կազմակերպություն է եղել, որն Ուկրաինացի ազգայնականների կազմակերպության զինյալ ճյուղն է եղել։
Այս որոշումը վրդովմունք էր առաջացրել Լեհաստանում։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան հայտարարել էր, որ «ՈՒՊԱ ավազակներին պատվելով»՝ Զելենսկին վիրավորել է «բոլոր սպանված» լեհերին։ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին առաջարկել էր Զելենսկիին զրկել հանրապետության բարձրագույն պետական պարգևից՝ Սպիտակ արծվի շքանշանից։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան Գերմանիայից լրացուցիչ Patriot հրթիռներ է խնդրել
Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև
Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ