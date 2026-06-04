Ուկրաինան Գերմանիայից լրացուցիչ Patriot հրթիռներ է խնդրել

Ուկրաինան խնդրել է Գերմանիային Բունդեսվերի (Գերմանիայի զինված ուժերի) պահեստներից փոխանցել լրացուցիչ տասնյակ Patriot հրթիռներ, գրել է Bloomberg-ը,՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Կիեւը ցանկանում է այդ հրթիռները ստանալ արդեն 2026 թվականին՝ իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հզորացնելու համար՝ ռուսական օդային հարվածների հաճախականության աճի պատճառով։
Գործակալության աղբյուրները նշել են, որ առաջարկվող գործարքի համաձայն՝ Կիեւը հրթիռները ժամանակ առ ժամանակ կստանա Բեռլինից, իսկ դրա դիմաց Բունդեսվերին կտրամադրի նմանատիպ հրթիռներ, որոնք ապագայում կարտադրվեն։
Գերմանիայի իշխանությունները վերանայում են Ուկրաինայի խնդրանքը, սակայն դեռևս որոշում չի կայացվել։ Գործակալության աղբյուրներից մեկն ընդգծել է, որ որոշումը կարող է հայտարարվել հուլիսին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ կամ դրա ընթացքում։
Գերմանիայի կառավարության ներկայացուցիչները և Վլադիմիր Զելենսկին հրաժարվել են մեկնաբանել գործակալության տեղեկությունը։
Գերմանիան նախկինում Ուկրաինային Patriot հրթիռներ էր մատակարարել իր սեփական պաշարներից։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ
Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև
Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ