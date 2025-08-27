27/08/2025

ՆԳՆ-ն պարզաբանել է՝ ինչ է կատարվել օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում

Ի պատասխան համացանցում շրջանառվող տեսանյութերի և մեկնաբանությունների՝ կապված Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում բռնկված հրդեհի հետ, ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ որևէ արտառոց բան տեղի չի ունեցել:

«Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում որևէ արտառոց դեպք, այդ թվում հրդեհ տեղի չի ունեցել: Հրշեջ-փրկարարների մասնակցությամբ կատարվել է ցուցադրական ուսումնավարժանքի փորձ»,- ասաց ՆԳՆ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության պետի տեղակալ Մարտուն Սիմոնյանը:

