ՆԳՆ-ն պարզաբանել է՝ ինչ է կատարվել օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում

Ի պատասխան համացանցում շրջանառվող տեսանյութերի և մեկնաբանությունների՝ կապված Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում բռնկված հրդեհի հետ, ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ որևէ արտառոց բան տեղի չի ունեցել:
«Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում որևէ արտառոց դեպք, այդ թվում հրդեհ տեղի չի ունեցել: Հրշեջ-փրկարարների մասնակցությամբ կատարվել է ցուցադրական ուսումնավարժանքի փորձ»,- ասաց ՆԳՆ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության պետի տեղակալ Մարտուն Սիմոնյանը:
Բաց մի թողեք
Աշտարակում բախվել են ռուսական համարանիշներով «Renault»-ն ու «Opel Zafira»-ն. տnւժածները երեխաներ են. Լուսանկար
Տեղի են ունեցել «ՔՊ» կուսակցության Երիտասարդական կառույցի խորհրդի ընտրությունները․ հայտնի է խորհրդի կազմը․ Լուսանկար
7-8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ՝ ՌԴ-ում, այն զգացվել է նաև Հայաստանում