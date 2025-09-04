Հաշվի առնելով մարդկանց ցանկությունը և խնդրանքները՝ բոլորը կկարողանան մասնակցել արձանի տեղադրմանը. Ծառուկյան

Գագիկ Ծառուկյանը, որը նախաձեռնել է Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրումը, հայտարարություն է տարածել՝ նշելով, որ բոլոր ցանկություն ունեցող քաղաքացիները կկարողանան մասնակցել արձանի տեղադրմանը:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, աշխարհասփյուռ հայեր, իմ երկրի ու ժողովրդի իրական բարեկամնե՛ր, ուզում եմ կիսվել լավ լուրով.
Մեկնարկել և առաջիկայում լայն թափով ընթանալու են Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման աշխատանքները։
Վստահ եմ, որ այս արձանով մեր երկրում բացվելու է նոր էջ՝ նոր հույսերի և հաջողությունների։
Վերջին ամիսների ընթացքում ես աշխարհի տարբեր ծայրերի հեղինակավոր հայերից, սովորական քաղաքացիներից ստացել եմ խնդրանքներ՝ այս կամ այն կերպ միանալու շինարարական աշխատանքներին, անգամ՝ ֆինանսական մասնակցության ձևով։ Մարդիկ ցանկանում են մասնակիցը լինել հիրավի պատմական մի պրոցեսի, պատմական իրադարձության։
Արձանի կառուցման հետ կապված բոլոր հարցերը ես վերցրել եմ ինձ վրա և ստիպված եմ եղել մերժել ֆինանսական մասնակցության առաջարկները, քանի որ իմ ընտանիքն ունի որոշում՝ ստանձնելու նախագծի բոլոր ծախսերը։ Շնորհակալ եմ բոլոր առաջարկների համար. ես վստահ եմ բոլորիդ բարի ցանկությունների և ազնիվ մղումների վրա։
Մյուս կողմից՝ այո, թեև Քրիստոսի արձանի կառուցման գաղափարը իմը և իմ ընտանիքինն է, բայց արձանը պատկանում է ամբողջ հայ ժողովրդին, իմ երկրի իրական, աշխարհասփյուռ բարեկամներին, բոլոր քրիստոնյաներին, և այն, միաժամանակ, ազգային կառույց է։
Հաշվի առնելով մարդկանց մեծ ցանկությունը՝ մասնակից դառնալու այս պատմական պրոցեսին, որոշում եմ կայացրել և հանձնարարել եմ մշակել մեխանիզմներ, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ՝ աշխարհի ցանկացած ծայրից, իմ երկրին բարի կամեցող ցանկացած մարդ, հնարավորություն ստանա մասնակցելու շինարարական աշխատանքներին, կարողանա մի ծառ տնկել, մի դույլ հող բերել, մի քար դնել, կարողանա աղոթքը շուրթերին, երազանքը մտքում՝ որևէ աշխատանք կատարել։
Կստեղծվեն համապատասխան հնարավորություններ, և մարդիկ կիմանան, թե ինչպես է հնարավոր իրականացնել իրենց ցանկությունը։ Հարյուր տարի էլ անցնի՝ մեր թոռները, ծոռներն ասելու են, որ այս արձանի շինարարության վրա իրենց պապերն ու տատերը քար են դրել, մասնակից են եղել։ Սերնդեսերունդ հպարտանալու ենք դրանով։
Ես շինհրապարակում լինելու եմ շինարարի կողքին, բանվորի հետ բանվորություն եմ անելու, ուրախությամբ անելու եմ յուրաքանչյուր գործ, որի կարիքը տեղում կլինի։ Բոլոր ցանկացողները կարող են անել նույնը։
Մեր բոլորի ջանքերով՝ Քրիստոսի արձանը վեր է խոյանալու։ Այն դառնալու է Ազգային վերածննդի, ներքին համերաշխության, աշխարհին ներկայանալու խորհրդանիշ։»,- ասվում է հայտարարության մեջ:
