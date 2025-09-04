04/09/2025

ՔՊ-ի վարած Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կարելի է բնորոշել մեկ բառով․ Ջուլֆալակյան

04/09/2025

ՔՊ-ի վարած Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝

մարմնավաճառություն-проституция.

ընդ որում էժան և բոլորին՝ առանց որևէ տարբերակման…

ԱՄՆ-ից Ռուսաստան, Իրանից Իսրայել, Հնդկաստանից Պակիստան, Չինաստանից Ճապոնիա,Թուրքիա,Ադրբեջան:

Առաջարկում են բոլորին: Միայն թե «վճարող» լինի, նույնիսկ ապառիկ…

Արսեն Ջուլֆալակյան

1 min read

Եթե անգամ Արփի Դավոյանը լիներ, մեզ պետք է համախմբվել

04/09/2025
1 min read

ՀՀ-ում՝ կլինի իմ եղբայրը, թե մյուսի, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են. Մկրտչյանը՝ եղբորն առնչվող միջադեպի մասին

04/09/2025
1 min read

Ադրբեջանում մարդկանց պատրաստում են Հայաստանում բնակության. ՔՊ-ական իշխանության պրոպագանդայի հակառակ կողմը. Թաթոյան

04/09/2025

1 min read

Սեպտեմբերի 5-ի աստղագուշակ․ Շփման տեսանկյունից սա ամենաբարենպաստ օրը չէ

04/09/2025
1 min read

ՔՊ-ական Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը առաջին անգամը չէ աչքի ընկել իր անհավասարակշիռ վարքով. Տեսանյութ

04/09/2025
1 min read

