Սեպտեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք խուսափել բաց կոնֆլիկտից

Քանի որ նույնիսկ բոլորովին տարբեր մարդիկ հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեն և կհետաքրքրվեն միմյանցով, օրը հիանալի է նոր ծանոթություններ հաստատելու կամ նրանց հետ հանդիպելու համար, ում հետ կցանկանայիք ընկերանալ:
Ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբը նույնպես շատ հավանական է, բայց արժե հիշել, որ այն անմիջապես լուրջ բնույթ չի ստանա: Բայց այն զույգերի համար, ովքեր երկար ժամանակ միասին են, օրը չափազանց բարենպաստ կլինի:
Այն կպարգևի հիշարժան պահեր և նոր տպավորություններ, կօգնի անցյալում թողնել այն խնդիրներն ու անհամաձայնությունները, որոնք նախկինում երկուսին էլ անհանգստացրել էին:
Օրը վատ չի լինի նաև նրանց համար, ովքեր կորոշեն այն նվիրել ուսմանը կամ ինտելեկտուալ աշխատանքին։ Հեշտ կլինի ոչ միայն հիշել օգտակար տեղեկատվությունը, այլև վերլուծել այն, ճիշտ եզրակացություններ անել։ Ուսանողները, ովքեր նախկինում որոշ առարկաների հետ խնդիրներ են ունեցել, կհասնեն իրենց առաջին հաջողություններին դրանցում:
Ֆինանսական ոլորտում լուրջ փոփոխություններ քիչ հավանական են, սակայն փոքր դրամական մուտքեր հնարավոր են։ Քանի որ նույնիսկ առավել շռայլ մարդիկ հակված կլինեն խնայելու, ավելորդ ծախսերից խուսափելը հեշտ կլինի:
ԽՈՅ
Օրվա սկիզբը կարող է դժվարություններ բերել։ Հատկապես բարդ ժամանակ կլինի Խոյերի համար, ովքեր ինչ-որ կարևոր բան են ծրագրել։ Մարդիկ, ում աջակցության վրա հույս ունեիք, կարող են հուսախաբ անել: Հնարավոր են տարաձայնություններ ընկերների կամ հարազատների հետ, և ձեզ միանգամից չի հաջողվի գտնել այնպիսի լուծում, որը բոլորին դուր կգա: Սակայն ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կմեծանա, և շատ շուտով փոփոխություններ կտեսնեք դեպի լավը: Դրանք հատկապես նկատելի կլինեն ռոմանտիկ հարաբերությունների ոլորտում։ Սիրելիի հետ լեզու գտնելը շատ ավելի հեշտ կդառնա, նա կփորձի ուրախացնել ձեզ, իսկ դուք՝ նրան։ Հնարավոր են լավ նորություններ, որոնք կարևոր են երկուսի համար էլ։
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է որոշ կազմակերպչական կամ ֆինանսական հարցեր լուծելու համար։ Դուք կհամակերպվեք լուրջ տրամադրության հետ և լուրջ կվերաբերվեք այն ամենին, ինչը ուշադրություն է պահանջում։ Դուք կկարողանաք կարգավորել բարդ մի բան, որից հետո կկարողանաք որոշել ծրագրերը։ Ճանապարհորդությունը լավ կանցնի, եթե այն գնաք հին ընկերոջ հետ։
ՑՈՒԼ
Օրվա առաջին կեսը հատկապես բարենպաստ կլինի։ Հենց այս ժամանակն է հարմար նախկինում ծագած հարցերը լուծելու, գործերը կարգուկանոն հաստատելու, ավելորդ բաներից ազատվելու համար։ Չնայած դուք կզբաղվեք բավականին կարևոր և բարդ խնդիրների լուծմամբ, դժվար թե ինչ-որ մեկի օգնությունը պահանջվի: Դուք ինքներդ ամեն ինչ կհաղթահարեք, եթե անմիջապես կենտրոնանաք կարևորի վրա և չշեղվեք մանրուքներից:
Ավելի ուշ դրական միտումների ազդեցությունը փոքր-ինչ կնվազի, և դա կարող է ազդել մտերիմների հետ ձեր հարաբերությունների վրա: Նույնիսկ շրջապատի փոքր վրիպումները կսկսեն նյարդայնացնել, Իսկ ինչ-որ բանի շուրջ պայմանավորվելը դժվար կլինի։ Այնուամենայնիվ, այստեղ դուք կկարողանաք խուսափել բաց կոնֆլիկտից՝ համբերության և նույնիսկ բարդ հարցերը կառուցողական քննարկելու ունակության շնորհիվ:
Հավանական են դրամական մուտքեր։ Ամենայն հավանականությամբ, խոսքը որոշ հին պարտքերի վերադարձի, փոխհատուցում ստանալու կամ նախկինում մատուցած ծառայությունների դիմաց վճարելու մասին է: Օրվա երկրորդ կեսին կարելի է փոքր գնումներ կատարել, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ պարտադիր ծախսերից ավելի լավ է խուսափել, քանի որ շուտով միջոցները կարող են օգտակար լինել ավելի կարևոր բանի համար:
Եթե առավոտյան ժամանակ չվատնեք մանրուքների վրա, ապա օրը կլինի բացառիկ հաջողակ և արդյունավետ: Ճիշտ է, դուք պետք է անեք ուրիշ բան. վերահսկեք ձեր զգացմունքները և չկայացնեք իսկապես լուրջ որոշումներ դրանց ազդեցության տակ: Հակառակ դեպքում աստղերը ձեզ ազատություն են տալիս:
Երկվորյակները, որոնց մոտ մեկ շաբաթվա ընթացքում շատ անավարտ գործեր են կուտակվել, կկարողանան կարգուկանոն հաստատել, ավարտին հասցնել սկսածը։ Նշանի ներկայացուցիչները ևս հնարավորություն կունենան շտկելու վերջին օրերին թույլ տված սխալները (ընդ որում՝ ոչ միայն իրենց), և դա այնքան էլ դժվար չի լինի։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն հասցրել են հաղթահարել բոլոր խնդիրները, հիանալի կհանգստանան վաղեմի ընկերների կամ ոգով մտերիմ այլ մարդկանց ընկերակցությամբ:
Ցերեկը ստեղծագործական ներուժը հատկապես բարձր կլինի: Եվ այս ժամանակի համար հարմար են այն բաները, որոնք թույլ են տալիս ազատություն տալ ձեր երևակայությանը: Այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է ինչ-որ նոր բան մտածել, պարզապես չեք կարողանա հավասարվել: Եվ ռոմանտիկ ժամադրություն կազմակերպելու ինքնատիպ մոտեցումը այն կդարձնի հիշարժան և հատկապես հաճելի:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Այսօր հատկապես դժվար կլինի կենտրոնանալ ձանձրալի գործերի վրա, այնպես որ աշխատեք ձեզ համար ինչ-որ հետաքրքիր զբաղմունք գտնել: Դա հատկապես օգտակար կլինի, այնպես որ դուք միանգամից երկու նապաստակ կսպանեք։
Հնարավոր են անսպասելի հանդիպումներ, կարող են առանց հրավերի այցելել հենց այն մարդիկ, ում հատկապես ուրախ կլինեք տեսնել: Շփումը հաճելի կլինի, ընդ որում՝ ոչ միայն նրանց հետ, ում հետ նախկինում էլ լավ եք յոլա գնացել։ Օրը հարմար է նախկինում լարված հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ինտուիցիան կօգնի ձեզ գտնել անհրաժեշտ բառեր և համոզիչ փաստարկներ, իսկ որոշ դեպքերում պարզ բարեգործությունը բավարար կլինի նոր ծանոթի համակրանքը շահելու համար:
Եթե դեռ պետք է ինչ-որ բան անեք, որը հեռու է ստեղծագործականից և անեք դա մենակ, փորձեք գոնե չսկսել շատ շուտ: Օրվա երկրորդ կեսը շատ ավելի արդյունավետ կլինի, քան առաջինը, դուք ավելի քիչ կշեղվեք և ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեք կարևոր դետալներին։
ԱՌՅՈՒԾ
Ուրիշների հետ լեզու գտնելը դժվար կլինի, եթե դուք ներողամտություն չցուցաբերեք նրանց փոքր թույլ կողմերի նկատմամբ: Փորձեք չափավորել ձեր քննադատությունը, փակել ձեր աչքերը մտերիմների սխալների վրա, դա նկատելիորեն կդյուրացնի բոլորի կյանքը: Մտերիմները պատրաստակամորեն կաջակցեն ձեր գաղափարներին, անհրաժեշտության դեպքում փոխզիջումների կգնան։ Նրանց օգնության շնորհիվ դուք արագ կհասկանաք շաբաթվա ընթացքում կուտակված գործերը, ներառյալ այն գործերը, որոնք նախկինում չէիք համարձակվում սկսել:
Օրը հարմար է պլաններ կազմելու, ապագայի մասին մտածելու, ձեզ համար բացվող հնարավորությունները վերլուծելու և համեմատելու համար: Դուք մտածում եք գործնական ձևով, չեք կառուցում պատրանքներ, առաջնորդվում եք առողջ բանականությամբ և, հետևաբար, թույլ չեք տալիս նյարդայնացնող սխալներ: Իրավիճակը օբյեկտիվորեն գնահատելու ունակությունը շատ օգտակար կլինի Առյուծների համար, ովքեր այսօր կզբաղվեն ֆինանսական խնդիրներ լուծելով: Նշանի նման ներկայացուցիչները արագ կհասկանան, թե ինչպես օգտագործել առկա միջոցները և ինչպես ավելացնել եկամուտը։
Թույլ մի տվեք, որ խանդն ու կասկածը մթագնեն ձեր հարաբերությունները սիրելիի հետ: Այն ամենը, ինչը կասկածներ է առաջացնում, ավելի լավ է անմիջապես բաց քննարկել՝ առանց մռայլ մտքերի մեջ և սեփական գուշակությունների մեջ սուզվելու, որոնք միշտ չէ, որ ճիշտ կլինեն:
ԿՈՒՅՍ
Դուք արագ գլուխ կհանեք այն ամենից, ինչը մինչև վերջերս շատ բարդ էր թվում։ Հնարավոր է, որ ծանոթներից մեկը կօգնի հաջողությամբ ավարտին հասցնել այն գործը, որը դուք արդեն պատրաստ էիք թողնել։ Դրական միտումների ազդեցությունը հատկապես ուժեղ կլինի օրվա սկզբում, այնպես որ ամենալուրջ հարցերը լուծելու համար ավելի լավ է օգտագործել այս ժամանակը: Ավելի ուշ հնարավորություն կունենաք լիցքաթափվելու, հանգստանալու, հոգսերից շեղվելու։ Հնարավոր է, որ ընկերները հրավիրեն ինչ-որ անսովոր միջոցառման։ Նման դեպքերում ավելի լավ է չհրաժարվել, քանի որ Ձեզ սպասում են ոչ միայն վառ տպավորություններ, այլև շատ հաճելի ծանոթություններ։
Ցանկացած հարաբերություն, որը կսկսվի այդ օրը, կարող է արագ լրջանալ, և կարևոր չէ՝ դրա հիմքում ընկած է փոխադարձ համակրանքը, թե ավելի խորը զգացմունքները: Կույսերը, ովքեր կցանկանան նախաձեռնություն ցուցաբերել իրենց անձնական կյանքում (օրինակ՝ խոստովանել իրենց զգացմունքները), չեն զղջա դրա համար։
Հավանական են դրամական մուտքեր։ Դուք չեք ծախսի ստացվածը մանրուքների վրա, կգտնեք արժանի օգտագործում այս գումարի համար (որը, ի դեպ, կարող է բավականին զգալի լինել)։
ԿՇԵՌՔ
Այսօր դուք կկարողանաք հանգիստ և կառուցողական քննարկել բազմաթիվ հարցեր, որոնք նախկինում բուռն վեճեր էին առաջացնում: Ձեր շրջապատի մարդիկ պատրաստ կլինեն ոչ միայն ուշադիր լսել ձեզ, այլև խոստովանել, որ ձեր վեճերում կա ճշմարտության հատիկ: Մարդիկ, ովքեր նախկինում կասկածում էին ձեր տաղանդներին, կհասկանան, թե որքան սխալ էին: Եվ նոր ծանոթները անմիջապես ձեր հանդեպ համակրանքով կլցվեն, նրանցից ոմանք նույնիսկ կարող են սիրահարվել ձեզ առաջին հայացքից:
Կարող են առաջանալ որոշ դժվարություններ, բայց այսօր դուք ստիպված չեք լինի դրանք միայնակ հաղթահարել: Մոտակայքում կլինեն մարդիկ, ովքեր ոչ միայն պատրաստ են, այլև շատ ցանկանում են օգնել: Հատկապես հաճելի կլինի, որ դաշնակիցները կատարելապես կհաղթահարեն դժվար առաջադրանքները, դուք կարիք չեք ունենա շտապեցնելու կամ վերահսկելու դրանք:
Օրը հարմար է փոքր գնումների համար: Լավագույնն է գնել այնպիսի իրեր, որոնք կօգտագործեք սիրելիների հետ միասին, օրինակ՝ ինչ-որ բան տան համար: Եվ կարող եք նաև նվերներ ընտրել նրանց համար, ովքեր թանկ են ձեզ համար. այստեղ դուք չեք սխալվի: Ճանապարհորդությունը լավ կընթանա, բայց աստղերը խորհուրդ են տալիս վաղ ճանապարհորդության մեկնել. օրվա սկիզբը հատկապես բարենպաստ կլինի դրա համար:
ԿԱՐԻՃ
Առավոտյան հաստատ ավելի լավ է չշտապել։ Ձեր շուրջը կտիրի քաոս և խառնաշփոթ, և մուտքային հակասական տեղեկատվությունը կարող է խանգարել ձեզ ճիշտ որոշումներ կայացնել: Այս պահին ամենախոցելի ոլորտը ֆինանսն է։ Դուք ռիսկի եք դիմում զգալի գումար ծախսել մանրուքների վրա կամ ներդնել չափազանց կասկածելի նախագծի մեջ, եթե չափազանց դյուրահավատ եք կամ ինքներդ ձեզ բավարար ժամանակ չեք տալիս ամեն ինչ մտածելու համար:
Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը գնալով ուժեղանալու է, իսկ իրավիճակը՝ կայունանալու: Շատ Կարիճներ կկողմնորոշվեն ապագայի պլաններով՝ մի կողմ թողնելով կասկածներն ու պատրանքները, և կգտնեն մարդկանց, ովքեր կօգնեն իրականացնել իրենց ծրագիրը: Շատ շուտով հնարավոր կլինի սկսել իրականացնել ձեր ծրագիրը, այնպես որ հավաքեք ձեր ուժերը:
Երեկոն հատկապես բարենպաստ կլինի ռոմանտիկ հարաբերությունների տեսանկյունից։ Կարող եք անսովոր ժամադրություն կազմակերպել կամ պարզապես սիրելիի հետ տանը լինել, ամեն դեպքում հիանալի ժամանակ կանցկացնեք: Հաճելի անակնկալներ են սպասվում Նշանի երիտասարդ ներկայացուցիչներին։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Ցանկալի են նոր տպավորություններ և սուր զգացողություններ, Նշանի շատ ներկայացուցիչներ հակված կլինեն ռիսկի դիմել շատ ավելին, քան պետք է։ Եթե դուք չեք ցանկանում բարդացնել ձեր և ձեր սիրելիների կյանքը, փորձեք զգույշ լինել։ Հնարավոր է, որ օրը ձանձրալի ստացվի, բայց դրա ավարտին նոր հնարավորություններ կունենաք, այլ ոչ թե խնդիրներ, ինչն արդեն վատ չէ:
Ավելի լավ է սկսել ավելի վաղ սկսած գործերը կատարելուց և մի քանի պարզ խնդիրներ լուծելուց։ Ավելի լուրջ և բարդ գործերի կանցնեք ավելի ուշ, երբ ավելի լուրջ տրամադրություն կունենաք։ Բացի այդ, օրվա երկրորդ կեսին կհայտնվեն դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ են ստանձնել ձեր հոգսերի զգալի մասը։ Շատ Աղեղնավորներ կօգտվեն տարեց հարազատների և այլ փորձառու մարդկանց խորհուրդներից։
Այնտեղ, որտեղ խոսքը վերաբերում է փողին, կրկնակի զգույշ եղեք։ Նույնիսկ սովորաբար տնտեսող Աղեղնավորներն այսօր հակված են շռայլության, որի արդյունքը կարող են լինել ապարդյուն ծախսերն ու անհաջող գնումները: Անցանկալի է ձեր գումարը ներդնել այլ մարդկանց բիզնես նախագծերում, հատկապես, եթե անծանոթ մարդիկ համառորեն համոզում են ձեզ դա անել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Սա ամենաարդյունավետ օրը չէ։ Որքան շուտ խոստովանեք դա, այնքան լավ կհանգստանաք։ Կարող եք անել պարզ բաներ, բայց նույնիսկ նման դեպքերում ավելի լավ է նախապատվությունը տալ այն բանին, ինչը ձեզ մոտ հետաքրքրություն և անկեղծ ոգևորություն է առաջացնում։ Դուք պետք է ինչ-որ բարդ և ձանձրալի բան ստանձնեք միայն այն դեպքում, եթե դա բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Բայց այստեղ նույնպես օգտակար կլինի նախ մտածել, թե արդյոք ինչ-որ մեկը կարող է դա ավելի լավ կարգավորել, քան դուք։
Օրը հարմար է ընկերների հետ շփվելու համար։ Նախ, նրանք կգտնեն ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու միջոց: Երկրորդ, նրանք կասեն շատ հետաքրքիր և օգտակար բաներ: Երրորդ՝ նրանք կարող են շատ գայթակղիչ բան առաջարկել։ Ռոմանտիկ հարաբերությունների ոլորտում գործը մի փոքր ավելի վատ կլինի, բայց այստեղ էլ լուրջ խնդիրներ չեն առաջանա։ Միշտ չէ, որ սիրելին ձեզ ճիշտ կհասկանա, բայց հանգիստ զրույցը և մանրամասն բացատրությունները բավարար կլինեն ամեն ինչ պարզելու համար:
Ցանկալի չէ գործարքներ կնքել, ինչպես նաև լուրջ ֆինանսական պարտավորություններ ստանձնել, ապառիկ խոշոր գնումներ կատարել: Ինչ-որ մեկին պարտքով գումար տալը նույնպես պետք չէ, դժվար թե դրանք ժամանակին վերադարձվեն:
ՋՐՀՈՍ
Մտածեք ինքներդ: Շրջապատողները համառորեն խորհուրդներ կտան, պատրաստակամորեն կկիսվեն փորձով, բայց ձեզ հարկավոր է ինքնուրույն կարևոր որոշումներ կայացնել՝ առաջնորդվելով առողջ բանականությամբ և սեփական ինտուիցիայի հուշումներով: Դա կարող է լինել բավականին նյարդային զբաղմունք, քանի որ բոլորը, ովքեր ծույլ չեն, կդառնան ձեր գաղափարները քննադատող: Բայց մի հանձնվեք: Նրանք, ովքեր հատկապես համառորեն փորձում են ձեզ պարտադրել իրենց տեսակետը, կարծես թե պարզապես չեն պարզել իրավիճակը, հակառակ դեպքում նրանք շատ ավելի համեստ կվարվեին։
Առավոտը հատկապես բարենպաստ կլինի ձեր սիրելիի հետ շփվելու համար։ Համատեղ զբոսանքը, կարճատև ուղևորությունը կամ պարզապես երկուսի համար հանգիստ նախաճաշը կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը, կտան ձեզ էներգիայի լիցք, որը կտևի ամբողջ օրը։ Օրվա կեսին հանդիպած ընկերները նույնպես ինչ-որ բանով կուրախացնեն ձեզ։ Ջրհոս ծնողները հիանալի ժամանակ կանցկացնեն, եթե իրենց երեխաների հետ գնան որևէ միջոցառման։
Բայց այս կիրակի օրը հարմար չէ փողի, աշխատանքի, կարիերայի մասին խոսելու համար։ Ընդհանուր առմամբ, դուք պետք է մոռանաք ցանկացած անհանգստությունների մասին գոնե որոշ ժամանակով, քանի որ դուք անպայման արժանի եք լավ հանգստի։
ՁԿՆԵՐ
Բավականին շատ անելիքներ կլինեն, և դրանցից մի քանիսը ձերը չեն լինի։ Հնարավոր է, որ ձեր ծանոթները, որոնցից դուք ընդհանրապես չեք կարող հրաժարվել, օգնության կարիք ունենան։ Ուրիշների խնդիրները լուծելու համար դուք ստիպված կլինեք փոխել ձեր սեփական ծրագրերը, հետաձգել ուղևորություններն ու զվարճանքները։ Բայց դուք չեք զղջա, քանի որ օրը, ի վերջո, բավականին լավ կստացվի։
Չնայած աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մեծ կլինի, կարող եք վախենալ գերծանրաբեռնվածությունից և հիվանդություններից։ Ընդհակառակը, դուք շատ էներգետիկ կլինեք մինչև երեկո, և ձեր շրջապատի մարդիկ միշտ չէ, որ կկարողանան ձեզ հետ համընթաց քայլել։ Ուղևորությունները լավ կանցնեն, նոր վայրին հարմարվելու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Օրը նաև լավ կլինի անծանոթների հետ շփվելու համար. դուք արագ կհասկանաք, թե ինչ կարող է նրանց հետաքրքրել։
Հնարավորություն կլինի գումար ներդնել որևէ խոստումնալից նախագծում կամ կնքել գործարքներ, որոնք շուտով շահույթ կբերեն։ Դուք նախանձելի խորաթափանցություն կցուցաբերեք ֆինանսների հարցում, թույլ չեք տա, որ որևէ մեկը շփոթեցնի ձեզ։
