07/09/2025

Ալիևի զգուշավորությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

Բաքվի լրատվամիջոցները, հղելով ռազմական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությանը, հայտնում են, որ Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերը ցուցադրական զորավարժություններ են սկսել:

Ըստ այդմ, դրանք նպատակ ունեն «անձնակազմին ուսուցանել ռազմանավերի հակաահաբեկչական պաշտպանության, ինչպես նաև կայանատեղում հնարավոր արտակարգ դրության պայմաններում գործողությունների պատրաստվածության հմտություններ»:

Զորավարժությունների ընթացքում նաև մշակվում են ռազմանավերի նավահանգստային կայանման վիճակում հակահրդեհային պաշտպանության, տուժածներին բժշկական առաջին օգնություն ցուցաբերելու և անձնակազմերի տարհանման միջոցառումներ:

Պաշտոնական հաղորդագրության ժլատ և գերազանցապես այլասացական բնույթի ձեւակերպումներից հասկացվում է երկու բան: Ադրբեջանում չեն բացառում, որ Կասպից նավատորմիղը կարող է ենթարկվել դիվերսիոն հարձակումների և ձեռնարկել են ոչ միայն գործառնական, այլև ավելի շատ արտաքին քարոզչական կանխարգելիչ քայլեր:

Այդ զորավարժությունների իմաստով Իլհամ Ալիևը հավանական «դիվերսանտ երկրին» ասում է, որ նրա մտադրություններից տեղյակ է և ցուցադրում է հնարավոր հարձակմանն իր դիմադրողունակությունը:

Ավելի վաղ, դիտարկելով Կասպյան ավազանի էներգակիրների արդյունահանման և մանավանդ տարանցման երթուղիների շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային մամուլի հրապարակումները, ենթադրաբար «կասպյան պատերազմ» էինք կանխատեսել:

Վերջին զարգացումները վկայում են, որ մրացկացային լարվածությունը մեծանում է: Տեղի է ունեցել աննախադեպ գործարք. Ադրբեջանական մի քանի հանքավայրեր, ինչպես նաև թուրքմենա-ադրբեջանական «Դոստլուկ» գազային հանքավայրի կառավարումը BP-ն փոխանցել է Թուրքիային: Գործարքի մանրամասնություններն առայժմ չեն հրապարակայնացվում:

Բաքվի մամուլն ակնարկում է, որ Թուրքիան «թուրքմենա-ադրբեջանական «Դոստլուկ» հանքավայրը ստորջրյա խողովակաշարով կկապի ադրբեջանական ենթակառուցվածքներին»:

Այդ չափազանց հավակնոտ ծրագիրն, անկասկած, անվտանգային երաշխիքների կարիք ունի: Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի զորավարժություններն, ամենայն հավանականությամբ, ազդակ են, որ Կասպից ավազանում Բաքվի էներգետիկ շահերը հուսալի պաշտպանված են:

Իսկ Ալիևի զգուշավորությունն, ըստ երևույթին, պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ, որ առայժմ հաղթահարման միտումներ չի դրսևորում:

Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկն, այդուհանդերձ, համոզված է, որ «տնտեսական ընդհանուր շահերը թույլ կտան հաղթահարել տարաձայնությունները»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օվերչուկի նուրբ ակնարկը

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան սպառնում է Երևանին, թե ․․․ ՌԴ փոխվարչապետի կանխատեսումը

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՇՀԿ-ում դիտորդ-անդամության ադրբեջանական հայտը «ոչ թե Հնդկաստանը, այլ Ռուսաստանն է արգելափակել»

06/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

100-ամյակին հաշված օրեր են մնացել. Սեպտեմբերի 30-ին Հենրիկ Մալյանը կդառնա 100-տարեկան. Լուսանկարներ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միացյալ Նահանգները կշարունակի՞ գլխավորել եվրաատլանտյան աշխարհը, թե …

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի զգուշավորությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր պարտքն է վերջ տալ Բաքվի «Արևմտյան Ադրբեջանի» քարոզչությանը

07/09/2025 infomitk@gmail.com