Ես գիտեմ ուր եմ եկել, ինչի եմ եկել, որն է իմ առաքելությունը, գնալու եմ մինչև վերջ. Եղիշե Մելիքյան

«Եթե պարտվել ենք 5։0 հաշվով, ուրեմն սխալվել ենք բոլորս, առաջին հերթին՝ ես։ Կվերլուծենք»,- Հայաստան-Պորտուգալիա խաղից հետո ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխ․ մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։
Նա հավելել է․ «Ես գիտեմ ուր եմ եկել, ինչի եմ եկել, որն է իմ առաքելությունը, գնալու եմ մինչև վերջ՝ մինչև տեսնեմ իմ ուզած թիմին»։
«Չեմ կարող ասել, որ շատ լավ խաղացին, բայց չեմ կարող ասել, որ ցածր մակարդակ էր։ Բոլորիս համար դժվար էր, ինձ համար էլ էր դժվար այս թիմի դեմ, տղաների համար էլ»,- ասել է նա։
Չեմ կարող ասել, որ շատ լավ խաղացին, բայց չեմ կարող ասել, որ ցածր մակարդակ էր։ Բոլորիս համար դժվար էր, ինձ համար էլ էր դժվար այս թիմի դեմ, տղաների համար էլ։ Ես պաշտպանության ձև էի ասել, իրենք ճիշտ կատարում էին, բայց ինչքան էլ ճիշտ կատարեին, մրցակիցն ուժեղ էր:
Բաց մի թողեք
Օվերչուկի նուրբ ակնարկը
Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի` աշխարհի չեմպիոն դառնալու ապագան մեզ խոստացած Փաշինյանի դատարկությունը