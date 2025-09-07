07/09/2025

Ես գիտեմ ուր եմ եկել, ինչի եմ եկել, որն է իմ առաքելությունը, գնալու եմ մինչև վերջ. Եղիշե Մելիքյան

07/09/2025

«Եթե պարտվել ենք 5։0 հաշվով, ուրեմն սխալվել ենք բոլորս, առաջին հերթին՝ ես։ Կվերլուծենք»,- Հայաստան-Պորտուգալիա խաղից հետո ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխ․ մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ 

Նա հավելել է․ «Ես գիտեմ ուր եմ եկել, ինչի եմ եկել, որն է իմ առաքելությունը, գնալու եմ մինչև վերջ՝ մինչև տեսնեմ իմ ուզած թիմին»։

«Չեմ կարող ասել, որ շատ լավ խաղացին, բայց չեմ կարող ասել, որ ցածր մակարդակ էր։ Բոլորիս համար դժվար էր, ինձ համար էլ էր դժվար այս թիմի դեմ, տղաների համար էլ»,- ասել է նա։

Օվերչուկի նուրբ ակնարկը

07/09/2025
Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին

07/09/2025
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի` աշխարհի չեմպիոն դառնալու ապագան մեզ խոստացած Փաշինյանի դատարկությունը

07/09/2025

100-ամյակին հաշված օրեր են մնացել. Սեպտեմբերի 30-ին Հենրիկ Մալյանը կդառնա 100-տարեկան. Լուսանկարներ

07/09/2025
Միացյալ Նահանգները կշարունակի՞ գլխավորել եվրաատլանտյան աշխարհը, թե …

07/09/2025
Ալիևի զգուշավորությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ

07/09/2025
Մեր պարտքն է վերջ տալ Բաքվի «Արևմտյան Ադրբեջանի» քարոզչությանը

07/09/2025