21/04/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն քննարկում է Սերբիայի 1.5 միլիարդ եվրոյի ԵՄ միջոցների սառեցման հարցը՝ օրենքի գերակայության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ֆոնին

infomitk@gmail.com 21/04/2026

Ընդլայնման հարցերով հանձնակատարի թեկնածու Սլովենիայի ներկայացուցիչ Մարթա Կոսը իր բացման խոսքն է ասում Բրյուսելում Եվրախորհրդարանում կայացած հաստատման լսումների ժամանակ։

Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին զգուշացրել է դատական ​​համակարգի վրա ճնշման, լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակումների և Սերբիայում բողոքի ցույցերի ճնշման, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ նրա ավելի սերտ կապերի հետ կապված ավելի լայն քաղաքական լարվածության մասին։

Երկուշաբթի օրը ԵՄ օրենսդիրներին հայտնել է ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը, որ Եվրոպական հանձնաժողովը գնահատում է Սերբիային տրամադրվող 1.5 միլիարդ եվրոյի ԵՄ ֆինանսավորումը կասեցնելու հարցը՝ օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների և հունվարին Բելգրադի կողմից ներկայացված վիճահարույց դատական ​​բարեփոխումների պատճառով։

Կոսն ասել է, որ ինքը հատկապես մտահոգված է օրենսդրական փոփոխություններով, որոնք լուրջ փոփոխություններ են մտցնում, ստեղծում են Սերբիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետաքննության համար ինքնավարության թերի ձև և թուլացնում դատական ​​համակարգի անկախությունը։

«Մենք ավելի ու ավելի ենք մտահոգվում Սերբիայում տեղի ունեցողի համար։ Դատական ​​համակարգի անկախությունը խաթարող օրենքներից մինչև բողոքի ցույցերի դեմ բռնությունները և անկախ լրատվամիջոցների գործերին պարբերաբար միջամտությունները», – ասել է նա Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին։

Որպես ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկիր 2012 թվականից ի վեր, Սերբիան իրավունք ունի ստանալու ԵՄ ֆինանսավորում՝ անհրաժեշտ ներքին բարեփոխումները սատարելու համար։

Այնուամենայնիվ, Սերբիայի դեպի Միություն ուղին դանդաղել է Ռուսաստանի հետ սերտ կապերի և նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի կողմից կառավարության և կոռուպցիայի դեմ բողոքի ցույցերի ճնշման պատճառով, որոնք սկսվել էին 2024 թվականի դեկտեմբերին՝ Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում բետոնե ծածկի փլուզումից հետո, որի հետևանքով զոհվել էր 16 մարդ։

ԵՄ-ի հետ լարվածությունը սրվել է Սերբիայի դիրքորոշմամբ՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման վերաբերյալ։

2025 թվականի մայիսին Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով քննադատում էր Սերբիայի՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականությանը չհամապատասխանելու համար անհրաժեշտությունը։ Չնայած Սերբիան դատապարտել է ագրեսիայի պատերազմը, այն շարունակում է հրաժարվել պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի նկատմամբ։

Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ սպասում է հունվարին հաստատված դատական ​​օրենքի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի գնահատականին։ Այսպես կոչված Վենետիկի հանձնաժողովը, որը Եվրոպայի խորհրդի մարմին է, մարտի 16-17-ը այցելել է Բելգրադ՝ իր կարծիքը պատրաստելու համար։

«Մենք կշարունակենք աջակցել Սերբիային ԵՄ-ին անդամակցելու ճանապարհին։ Սակայն մենք ակնկալում ենք, որ իշխանությունները լիովին կհամապատասխանեցնեն իրենց դատական ​​օրենքները Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններին և կվերականգնեն իրենց լրատվամիջոցների անկախությունը», – երկուշաբթի օրը ասել է Կոսը։

«Վենետիկի հանձնաժողովը հրատապ կարծիք կհրապարակի առաջիկա շաբաթներին», – մարտի կեսերին հայտարարել է Եվրոպայի խորհուրդը մամուլի ասուլիսում։

