Իսպանիայի կոչը՝ կասեցնել ԵՄ – Իսրայել համաձայնագիրը, կարող է ձախողվել լայն դիմադրության պայմաններում

Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը ելույթ է ունեցել մամուլի ասուլիսում՝ «Երկու պետությունների լուծման» և Պաղեստինին աջակցության վերաբերյալ մակարդակային քննարկումներից հետո։
Սանչեսի կոչը՝ կասեցնել ԵՄ-Իսրայելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը, աջակցություն չի ստացել նախարարական հանդիպումից առաջ։ Մադրիդը վերսկսել է առաջարկը՝ երկօրյա առաջադեմ համաժողով անցկացնելուց հետո՝ կոչ անելով դադարեցնել պատերազմը։
ԵՄ երկրները պատրաստվում են հետ մղել Իսպանիայի՝ ԵՄ-Իսրայել ասոցացման համաձայնագիրը դադարեցնելու խնդրանքը երեքշաբթի օրը Բրյուսելում կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ, Euronews-ին հայտնել են դիվանագետները։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը կիրակի օրը կոչ է արել խախտել համաձայնագիրը՝ մեղադրելով Իսրայելին միջազգային իրավունքը և, հետևաբար, համաձայնագրի պայմանները խախտելու մեջ։ Սակայն նրա կոչը հեռու է առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ միասնական դիրքորոշմանը հասնելուց։
Իռլանդիան և Սլովենիան նախկինում միացել են Իսպանիային՝ խնդրելով քննարկել համաձայնագիրը՝ հաշվի առնելով, որ Իսրայելը «խախտում է իր մարդու իրավունքների պարտավորությունները»՝ հրադադարի համաձայնագրի շարունակական խախտումների, Արևմտյան ափին բռնության սրման, Լիբանանում քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումների և Իսրայելի խորհրդարանի կողմից մահապատժի հաստատման համար։
Ասոցացման համաձայնագրի լրիվ կասեցումը պահանջում է երկրների միջև «միասնական դիրքորոշում», ասել է ԵՄ արտաքին գործերի ղեկավար Կայա Կալլասը, չնայած դա հստակորեն նշված չէ ԵՄ պայմանագրերում։
Այս պահին անդամ պետությունների միջև «լայն կոնսենսուս չկա» համաձայնագիրը կասեցնելու վերաբերյալ, Euronews-ին ասել է մի դիվանագետ։
Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Իտալիան, որոնք անցյալում դեմ են եղել նախաձեռնությանը, չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը։
«Իտալիան լուրջ և հավասարակշռված մոտեցում կորդեգրի [այս հարցի վերաբերյալ]՝ հաշվի առնելով, որ չպետք է լինեն բացասական հետևանքներ Իսրայելի քաղաքացիական բնակչության համար», – սա է Ջորջիա Մելոնիի գլխավորած կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը։
Մյուս երկրները կարծում են, որ իրավիճակը արժանի է նոր քննարկման, բայց չեն կանխատեսում անհապաղ որոշման համար անհրաժեշտ աջակցությունը։
Լրիվ կասեցումը պահանջել են նաև ավելի քան մեկ միլիոն եվրոպացի քաղաքացիներ՝ միջսահմանային խնդրագրի միջոցով։
Նույն համաձայնագրի մասնակի կասեցումը փոխարենը առաջարկել է Եվրոպական հանձնաժողովը անցյալ տարվա սեպտեմբերին, քանի որ Ղազայի պատերազմը դեռևս շարունակվում էր։ Նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը առաջարկել է կասեցնել համաձայնագրի առևտրային հենասյունը՝ հանդիպելով ԵՄ երկրների նմանատիպ դիմադրությանը։
«Կարծում եմ՝ պետք է գնահատվի, թե արդյոք հնարավոր է այդ [միջոցառումներով] առաջ շարժվել, եթե անդամ պետությունները ցանկություն ունեն դա անել, ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա», – ասաց Կալլասը՝ անդրադառնալով մասնակի կասեցմանը, երկու պետությունների լուծման իրականացմանը նվիրված հանդիպումից հետո, որտեղ նա հանդիպեց Պաղեստինի վարչապետ Մոհամմադ Մուստաֆայի հետ։
Առաջարկը մինչ օրս կանգ է առել, անդամ պետությունները խորապես բաժանված են։ Գերմանիան, Հունգարիան և Չեխիան դեմ են արտահայտվել այդ քայլին՝ կանխելով որակյալ մեծամասնության ձևավորումը (անդամ պետությունների առնվազն 55%-ը, որոնք ներկայացնում են ԵՄ ընդհանուր բնակչության առնվազն 65%-ը), որը անհրաժեշտ է առևտրային սահմանափակումներ ընդունելու համար։
Հունգարիան բանալին է իսրայելցի բռնի բնակիչների դեմ պատժամիջոցների համար
Հանձնաժողովի կողմից արված մեկ այլ առաջարկ է Արևմտյան ափին բռնի իսրայելցի բնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցների մի շարք։
ԵՄ բոլոր երկրները, բացի Հունգարիայից, համաձայն են այս նախաձեռնության հետ, որը կարող է դրական արդյունք ունենալ Հունգարիայի ընտրություններից հետո։
«Այս երկրում ընտրություններ են անցկացվել և նոր կառավարություն է ձևավորվելու։ Ես չեմ խոսի նոր կառավարության անունից, բայց անկասկած կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ուսումնասիրել այս բոլոր քաղաքականությունները և տեսնել, թե արդյոք նրանք ունեն նոր մոտեցում», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց Կալլասը։ «Ներգաղթողների հանցագործությունները պետք է պատժվեն»։
Հունգարական «Տիզա» կուսակցությունը, որը պետք է Բուդապեշտում նոր կառավարություն ձևավորի, չի պատասխանել Euronews-ի այս թեմայի վերաբերյալ հարցերին։
2025 թվականի հուլիսին ստորագրված Նյու Յորքի հռչակագրում ԵՄ-ն պարտավորվել է «սահմանափակող միջոցներ ձեռնարկել բռնի ծայրահեղական նորաբնակիչների և անօրինական բնակավայրերին աջակցող կազմակերպությունների և անհատների դեմ»։
Մինչ այժմ ԵՄ-ի գլոբալ մարդու իրավունքների պատժամիջոցների ռեժիմի շրջանակներում այն պատժամիջոցներ է կիրառել ինը անհատների և հինգ կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք կապված են Արևմտյան ափին և Արևելյան Երուսաղեմում բռնի ծայրահեղականության, ինչպես նաև պատերազմի ընթացքում Ղազա մարդասիրական օգնության արգելափակման հետ։
