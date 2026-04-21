Տղամարդը քվեարկում է Բրատիսլավայում Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։ Սլովակիան հուլիսին կքվեարկի քաղաքական գործիչներին ցմահ վճարումները չեղարկելու վերաբերյալ հանրաքվեում։
Սլովակիայի վարչապետներն ու խորհրդարանի խոսնակները, որոնք պաշտոնավարել են առնվազն երկու ժամկետ, ստանում են ցմահ վճարում՝ ամսական գումար, որը հավասար է խորհրդարանի պատգամավորների աշխատավարձին։
Սլովակիան ամռանը կանցկացնի հանրաքվե՝ որոշելու համար, թե արդյոք չեղարկվեն վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի և այլ առաջնորդների ցմահ վճարումները նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո, երկուշաբթի օրը հայտարարել է երկրի նախագահը։
Նախագահ Պիտեր Պելեգրինիի խոսքով՝ քվեարկությունը նախատեսված է հուլիսի 4-ին։
Միևնույն ժամանակ, սլովակները կքվեարկեն նաև այն հարցի շուրջ, թե արդյոք վերաբացվի հատուկ դատախազի գրասենյակը, որը նախկինում զբաղվում էր խոշոր հանցագործություններով և կոռուպցիայով։
Հանրաքվեն տեղի է ունեցել Դեմոկրատների՝ ոչ խորհրդարանական արևմտամետ ընդդիմադիր կուսակցության կողմից կազմակերպված և ավելի քան 350,000 քաղաքացիների կողմից ստորագրված խնդրագրից հետո, որը օրենքով պահանջվող շեմն է։
Այնուամենայնիվ, Պելեգրինին ասել է, որ հանրաքվեի ժամանակ մարդկանցից չի հարցվի, թե արդյոք նրանք աջակցում են վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններին։
Նա ասել է, որ երկրի բարձրագույն իրավական մարմնի՝ Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի որոշման համաձայն՝ նման հարցը հակասահմանադրական է։
Սլովակիայի վարչապետներն ու խորհրդարանի խոսնակները, որոնք պաշտոնավարել են առնվազն երկու ժամկետ, ստանում են ցմահ վճար՝ ամսական գումար, որը հավասար է խորհրդարանի պատգամավորների աշխատավարձին, որպես առաջատար քաղաքական գործիչների անվտանգության բարձրացման միջոցառումների մաս։
Վճարումները ներդրվել են 2024 թվականին Ֆիցոյի դեմ մահափորձից հետո, որը կրակոցից ծանր վիրավորվել էր նախընտրական միջոցառման ժամանակ, որը ցնցեց երկիրը և արձագանք գտավ ամբողջ Եվրոպայում։ Մինչ այդ, այս նպաստը տրամադրվում էր միայն նախկին նախագահներին։
Ավելի ուշ՝ 2024 թվականին, սլովակ օրենսդիրները հաստատեցին Ֆիցոյի կոալիցիոն կառավարության ծրագիրը՝ վերացնելու հատուկ դատախազությունը, որը զբաղվում էր այնպիսի լուրջ հանցագործություններով, ինչպիսիք են կաշառակերությունը, կազմակերպված հանցագործությունը և ծայրահեղականությունը։
Օրենսդրությունը սուր քննադատության է արժանացել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում, մինչդեռ հազարավոր սլովակներ բազմիցս դուրս են եկել փողոցներ՝ օրենքի դեմ բողոքելու համար: Ֆիկոյի կուսակցության հետ կապված մի շարք անձինք ենթարկվել են կոռուպցիոն սկանդալների համար քրեական հետապնդման:
Սլովակիայի պատմության մեջ միայն մեկ հանրաքվե՝ 2003 թվականի հանրաքվեն՝ երկրի Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ, հաջող է եղել: Մյուսները ձախողվել են ցածր մասնակցության պատճառով:
Ֆիցոն 2023 թվականին իշխանության վերադառնալուց ի վեր բաժանարար դեմք է եղել: Նրա ենթադրաբար ռուսամետ դիրքորոշման դեմ բազմաթիվ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել:
Բաց մի թողեք
