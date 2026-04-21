Ֆրանսիան և Լեհաստանը քննարկում են պաշտպանական կապերի ամրապնդումը, քանի որ ԱՄՆ-ի հանձնառությունը Եվրոպայի նկատմամբ տատանվում է

Ֆրանսիան և Լեհաստանը երկուշաբթի օրը կայացած իրենց առաջնորդների հանդիպման ժամանակ ծրագրել են պաշտպանական համագործակցության ընդլայնում՝ Ռուսաստանի էքսպանսիոնիստական սպառնալիքի և Եվրոպայի նկատմամբ ԱՄՆ հանձնառության նվազման ֆոնին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը Լեհաստանի հյուսիսում գտնվող Գդանսկում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել են, որ ՆԱՏՕ-ի երկու անդամների միջև ամրապնդված կապերի շրջանակը կարող է ներառել միջուկային զսպման, ռազմական արբանյակների, համատեղ զորավարժությունների, պաշտպանական արդյունաբերության և համատեղ հետախուզության տարրեր։
«Մեր համագործակցությունը, թե՛ միջուկային ոլորտում, թե՛ համատեղ զորավարժություններում… սահմաններ չճանաչող համագործակցություն է», – ասել է Տուսկը։
Մակրոնն ասել է, որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում աշխատանքներ կկատարվեն, որոնք թույլ կտան «կոնկրետ առաջընթաց», մասնավորապես՝ միջուկային զսպման հարցում։
Նա ասել է, որ Լեհաստանում «կարող են տեղակայվել» միջուկային մարտագլխիկներով ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռներ։
Մինչդեռ Ֆրանսիան նշել է, որ կպահպանի ուժի կիրառման որոշման վրա լիակատար վերահսկողությունը, լեհական ուժերը կարող են ներդրում ունենալ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են վաղ նախազգուշացումը և օդային պաշտպանությունը, ասում են երկու կողմերը։
Երկրների միջև ավելի սերտ հարաբերությունների հրապարակային ցուցադրումը արտացոլում էր Եվրամիության երկրների կողմից փոփոխված սպառնալիքների միջավայրին հարմարվելը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ՆԱՏՕ-ի հրապարակային արհամարհանքը և դաշինքից իր երկիրը դուրս բերելու գաղափարի հետ խաղալը։
Թրամփը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին անվանել է «վախկոտներ», իսկ դաշինքն ինքնին «թղթե վագր»՝ հիասթափված լինելով, որ իր անդամները չեն միացել ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմին Իրանում։
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա, որը սահմանակից է Լեհաստանին, և աճող մտահոգությունը, մասնավորապես Բալթյան երկրների շրջանում, որ Մոսկվան կարող է օգտագործել իր ռազմական և պատերազմական տնտեսությունը՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան եզրին սպառնալու համար, նույնպես խթանում են պաշտպանության վրա ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելը։
«Նմանատիպ տեսակետներ»
Մակրոնի Գդանսկ կատարած այցը Տուսկի հետ հանդիպելու համար տեղի ունեցավ երկու երկրների միջև բարեկամության և ընդլայնված համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումից հետո անցյալ տարվա մայիսին։
Երկուշաբթի օրվա այցի ընթացքում եվրոպական արդյունաբերական հսկա Airbus-ը, ֆրանսիական Thales-ը և լեհական Radmor խումբը հայտարարեցին ռազմական կապի արբանյակների մշակման վերաբերյալ համաձայնագրի մասին։
Լեհաստանի զինված ուժերին սպասարկող գեոստացիոնար ուղեծրային տիեզերանավերի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվել է Ֆրանսիայի և Լեհաստանի պաշտպանության նախարարների ներկայությամբ։
Մակրոնի ժամանման նախօրեին Տուսկն ասել է, որ Վարշավան և Փարիզը «շատ նման տեսակետներ ունեն Եվրոպայի ուժը կառուցելու վերաբերյալ»։
Մակրոնը բազմիցս անդրադարձել է ռազմական գնումների «եվրոպական նախապատվությունը»՝ մայրցամաքում ավելի մեծ անկախություն և ինքնաբավություն ապահովելու համար։
Դա որոշակի լարվածություն է առաջացրել Արևելյան Եվրոպայի երկրների, այդ թվում՝ Լեհաստանի հետ, որոնք սերտորեն կապված են Միացյալ Նահանգների հետ իրենց հարաբերությունների հետ և որոնց ուժերը հենվում են ԱՄՆ-ում արտադրված զենքի համակարգերի վրա։
Սակայն, վերջին տարիներին Լեհաստանը մեծ ներդրումներ է կատարել իր զինված ուժերի արդիականացման գործում։ Նրա ռազմական ծախսերը ՆԱՏՕ-ում ամենաբարձրերից են և կանխատեսվում է, որ 2026 թվականին կգերազանցեն ՀՆԱ-ի 4.8%-ը։
Սակայն երկիրը «հսկայական պատվերներ է տվել ամերիկյան F-35-ների, Apache հարձակողական ուղղաթիռների, Patriot հրթիռների և Abrams տանկերի համար», – AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է գործին մոտ կանգնած եվրոպացի դիվանագետը։
Լեհաստանը մասնակցում է SAFE (Անվտանգության գործողություններ Եվրոպայի համար) անվամբ ԵՄ նոր ծրագրին, որն ուժի մեջ է մտել անցյալ տարի և որի շրջանակներում երկրները կարող են ԵՄ վարկեր ստանալ զենք գնելու և պաշտպանական արտադրությունը ընդլայնելու համար։
Հրշեջները մարել են Դնեպրում ռուսական հարձակումից հետո բռնկված հրդեհը, 2026 թվականի ապրիլի 16-ին։ AP/Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայություն՝ AP-ի միջոցով։
Սակայն Տուսկը դրա պատճառով բախվում է իր երկրի ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոկինի հետ, ով SAFE-ն անվանել է Լեհաստանի «անկախության» սպառնալիք։
Տուսկի 2023 թվականի ընտրություններում հաղթանակից հետո Լեհաստանը կրկին ղեկավարվում է եվրոպամետ կառավարության կողմից, սակայն այն շարունակում է հիմնարար կերպով կապված մնալ Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններին։
«Վաշինգտոնի ռազմավարությունն իսկապես փոխվել է» եվրոպացիների նկատմամբ, ասաց Տուսկը մամուլի ասուլիսում։ Սակայն «լեհա-ամերիկյան և եվրո-ամերիկյան հարաբերությունները» շարունակում են մնալ «շատ կարևոր», հավելեց նա։
