Գրեթե 43,000 միգրանտ է գրանցվել Իսպանիայի օրինականացման համաներման առաջին երեք օրերին

Միգրանտները հերթ են կանգնում Բարսելոնայի քաղաքապետարանի դիմաց՝ Իսպանիայի ներգաղթային համաներման համար դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու համար:
Իսպանիայում միգրանտները սկսեցին անձամբ դիմել իրենց կարգավիճակը օրինականացնելու համար երկուշաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ եվրոպական երկիրը սկսեց համաներում, որը կարող է ազդել երկրում առանց թույլտվության ապրող և աշխատող հարյուր հազարավոր օտարերկրացիների վրա։
Կառավարության տվյալների համաձայն՝ անցյալ հինգշաբթի օրվանից ի վեր ընդհանուր առմամբ 42,790 մարդ արդեն ներկայացրել է առցանց դիմումներ՝ օրինականացման գործընթացը սկսելու համար։
Ծրագիրը հայտարարվել է հունվարին և ավարտվել այս ամսվա սկզբին։ Այն օրինական կարգավիճակ չունեցող ներգաղթյալներին առաջարկում է մեկ տարվա, երկարաձգվող բնակության թույլտվություն, եթե նրանք հինգ ամիս ապրել են երկրում և ունեն մաքուր քրեական անցյալ։ Նրանք մինչև հունիսի վերջ ժամանակ ունեն դիմելու համար։
Հարցեր են առաջացել այն կարճ ժամանակահատվածի վերաբերյալ, որը պետք է մշակվի այն բանի վերաբերյալ, ինչը Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ կարող է ներառել 500,000 միգրանտ, և որը իսպանական Funcas վերլուծական կենտրոնը գնահատում է մոտ 840,000 մարդ։
Ավելի քան 370 փոստային բաժանմունքներ բացել են իրենց դռները դիմորդների համար, և կառավարությունը հայտարարել է, որ նրանք կարող են նաև դիմել 60 սոցիալական ապահովագրության գրասենյակներում և մի քանի միգրացիոն գրասենյակներում: Առցանց դիմումների ընդունումը սկսվել է անցյալ հինգշաբթի։
Մայրաքաղաք Մադրիդի և Բարսելոնայի փոստային բաժանմունքների դիմորդները նկարագրել են գործընթացն առանց միջադեպերի, չնայած որոշները քննադատել են երկար սպասման ժամանակը նույնիսկ նախնական պայմանավորվածության դեպքում։
«Ամեն ինչ բավականին պարզ է, քանի որ ես առցանց պայմանավորվել եմ, և ինձ այսօր առավոտյան նշանակվել է այդպիսին», – ասել է 47-ամյա վենեսուելացի միգրանտ Նուբիա Ռիվասը, ով իր դիմումը ներկայացրել է Մադրիդի կենտրոնում գտնվող փոստային բաժանմունքում։ «Այստեղ գործընթացը մի փոքր դանդաղ է, բայց այն սահուն է»։
Վենեսուելացի միգրանտ Ջոհանա Մորենոն ամուսնու հետ ներկայացել է Մադրիդի կենտրոնում գտնվող փոստային բաժանմունք։ Նա ասել է, որ ինքը Վենեսուելայում արխիվագետ է աշխատել, բայց հիմա տներ է մաքրում։
«Սա այն է, ինչ մենք ուզում ենք», – ասել է Մորենոն իր կարգավիճակի օրինականացման մասին։ «Լավ լինել, աշխատել, ներդրում ունենալ, այդ ամենը։ Վճարել մեր հարկերը։ Մենք գիտենք, որ կունենանք իրավունքներ, բայց նաև պարտավորություններ»։
Առաջադեմ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը միջոցը անվանել է «արդարության և անհրաժեշտության գործողություն»՝ պնդելով, որ Իսպանիայում արդեն ապրողները և աշխատողները պետք է «դա անեն հավասար պայմաններում» և վճարեն հարկեր։
Ծերացող բնակչության պատճառով կառավարությունը նշում է, որ Իսպանիան ավելի շատ աշխատողների կարիք ունի՝ իր աճող տնտեսությունը պահպանելու և սոցիալական ապահովությանը նպաստելու համար։
Իսպանիայի դիրքորոշումը կտրուկ տարբերվում է Եվրոպայում ներգաղթի վերաբերյալ գերիշխող վերաբերմունքից, որտեղ շատ կառավարություններ փորձել են զսպել ժամանումները և արագացնել արտաքսումները։ Իսպանիայի կառավարությունը պաշտպանել է օրինականացման միջոցը որպես տնտեսական, որն ունի բիզնեսի սեփականատերերի և արհմիությունների աջակցությունը։
Վերջին տարիներին Իսպանիայի բնակչությունը զգալիորեն աճել է՝ ներառելով մոտ 10 միլիոն մարդ, որոնք ծնվել են երկրից դուրս, կամ յուրաքանչյուր հինգերորդ բնակիչը։ Նրանցից շատերը Կոլումբիայից, Վենեսուելայից և Մարոկկոյից են, որոնք փախել են աղքատությունից, բռնությունից կամ քաղաքական անկայունությունից։
Իսպանական տնտեսության հիմնական ոլորտները, այդ թվում՝ գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջությունը և ծառայությունների ոլորտը, կախված են Լատինական Ամերիկայից և Աֆրիկայից ներգաղթյալներից։
Սա առաջին դեպքը չէ, որ Իսպանիան համաներում է շնորհել երկրում առանց թույլտվության ապրող ներգաղթյալներին։ Այն դա արել է վեց անգամ 1986-2005 թվականների միջև, այդ թվում՝ պահպանողական կառավարությունների օրոք։
