Օրբանի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորողը կարող է դառնալ Հունգարիայի «անհաջողակ մարդը»

ԵՄ-ի ներքին գործունեության վերաբերյալ դեսպան Բալինտ Օդորի գիտելիքները տարիներ շարունակ օգնել են հեռացող կառավարությանը ուժով ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Սակայն, կարծես, նրա ժամանակը Բրյուսելում ավարտվում է։
Վիկտոր Օրբանի օրոք Հունգարիային Բրյուսելում անհրաժեշտ էր մեկը, ով կարող էր ագրեսիվ կերպով պաշտպանել իր կառավարության ռազմատենչ հակաԵՄ դիրքորոշումը՝ միաժամանակ լուռ համագործակցելով այլ երկրների հետ՝ գործերը լուծելու համար։ Բալինտ Օդորի օրոք այն ուներ իր մարդը։
Վերջին վեց տարիների ընթացքում 50-ամյա մարդը՝ ավելի մեղմ վարվելակերպով, քան իր ղեկավարների հեղինակությունը Եվրոպայում կարող է ենթադրել, ծառայել է որպես Հունգարիայի դեսպան ԵՄ-ում, երբ դաշինքի հետ հարաբերությունները իջել էին պատմականորեն ամենացածր մակարդակի։ Այդ ընթացքում Բուդապեշտը մոտեցավ Ռուսաստանին, ավերեց Ուկրաինան և տեսավ, թե ինչպես է դաշինքը սառեցնում միլիարդավոր եվրոյի միջոցներ ժողովրդավարական ազատությունների սահմանափակումների պատճառով։
Սակայն 16 տարի վարչապետ լինելուց հետո Օրբանի պարտությամբ Օդորը կարող է աշխատանքից ազատվել։ Ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններում պոպուլիստական կառավարության կառավարումը վերջ դրած ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը խոստացավ պատմական վերագործարկում՝ ազդարարելով, որ կհեռացնի նախորդ վարչակազմի հետ չափազանց սերտորեն կապված յուրաքանչյուրին։
«Ըստ սահմանման՝ բոլորը միմյանց մասին հասկանում են, որ հավատարմությունը քաղաքական ղեկավարներին և նրանց հրահանգներին արդյունքներ տալուն է», – ասաց Իվան Ռոջերսը ԵՄ-ում ազգային դեսպանների մասին, որը նա կատարում էր Մեծ Բրիտանիայի համար Բրյուսելում մինչև 2017 թվականը։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ էր մտածում Օդորը անձամբ այս հրահանգների մասին, նա դրանք հետևում էր տառացիորեն։
Մինչդեռ նույնիսկ Օդորի հետ սերտորեն համագործակցողները կասկածում էին, թե արդյոք նա պարզապես կատարում էր հրամաններ, թե կիսում էր Օրբանի ցանկությունը՝ քննադատելու Բրյուսելը, նրա՝ որպես հեռացող վարչապետի միջնորդի հեղինակությունը կարող է լինել նրա անկումը, ըստ Հունգարիայից բացի այլ երկրներից հինգ դիվանագետների և պաշտոնյաների, որոնք սերտորեն համագործակցել են նրա հետ և որոնց անանունությունը տրամադրվել է հետ խոսելու համար։
Հեշտ կլիներ մտածել, որ Օրբանի բարձրաձայն հակաեվրոպական դիրքորոշումը հաշվի առնելով՝ նրա մարդը Բրյուսելում կլինի կոպիտ գործիք։ Հակառակը։ Օդորը փորձագետ է նրա պայմանագրերի և ունի միջազգային հարաբերությունների դոկտորի աստիճան: Հայրենի համալսարանները օգտագործում են նրա գրքերը՝ ուսանողներին սովորեցնելու համար, թե ինչպես է գործում Եվրոպան։
Ահա թե ինչու էր նա այդքան արդյունավետ, ըստ իր գործընկեր դիվանագետների: Բրյուսելի «փուչիկի» ներսում որևէ տեսակի վստահություն կառուցելը, երբ նա 2022 թվականին ստանձնեց դեսպանի պաշտոնը, դժվար խնդիր էր: Օդորը ժամանեց լրտեսական սկանդալից հետո, որի արդյունքում դեսպանատունն ինքը մեղադրվեց հետախուզական գործակալներին դիվանագիտական ծածկույթի ներքո ղեկավարելու մեջ, և նախազգուշացումների ֆոնին, որ Բուդապեշտը տեղեկատվություն է փոխանցում Մոսկվային:
Քաղաքի մյուս առաջատար հունգարացին՝ Օլիվեր Վարհելյին, նույնպես ծառայել է որպես դեսպան, նախքան Օրբանի կողմից երկրի եվրոպական հանձնակատարի պաշտոնում առաջադրվելը, և դեռևս հետաքննվում է ենթադրյալ գործին իր մասնակցության համար: Նա հերքում է ցանկացած խախտում։
«Դուք գիտեք, որ նա կկատարի իր խոստումները»
Ինչպես Ռոջերսը ակնարկեց, Բրյուսելում դեսպանների խումբը հաճախ սերտորեն կապված է միմյանց հետ։ Նրանցից ակնկալվում է ուշադիր հետևել իրենց գործընկերների դիվանագիտական քայլերին՝ արձագանքելով այն մասին, թե ինչ են ասում կամ, թերևս, ավելի կարևորը՝ չեն ասում։ Նրանք նաև կարևոր դեր են խաղում փոխզիջումների հասնելու և իրենց երկրների շահերը բանակցություններում արտացոլելու գործում։ Սա պահանջում է կամուրջներ կառուցելու հմտություններ և ամուր աշխատանքային հարաբերություններ այլ դեսպանների, Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և Եվրոպական հանձնաժողովի ու Խորհրդի պաշտոնյաների հետ։
Օդորի համար աշխատանքը չհեշտացավ նաև Բրյուսելում Օրբանի անկեղծ հայտարարություններով և նրա մեղադրանքներով, որ ԵՄ-ն միջամտում է իր ներքին գործերին։ Դեսպանը պետք է կառուցողական կապեր հաստատեր գործընկերների հետ՝ միևնույն ժամանակ կասկածներ չառաջացնելով նրանց հետ չափազանց բարեկամական լինելու համար։
Օդորը առնվազն հետևողական հակառակորդ է եղել այն հարցերում, որոնցում Բուդապեշտը հետևողականորեն հետևում էր՝ հստակորեն հեռագրելով այլ երկրների դեսպաններին Հունգարիայի կառավարության դիրքորոշումը և անկեղծ լինելով այն մասին, թե որտեղ կա բանակցությունների տեղ, ասացին նրա հետ աշխատող չորս դիվանագետներն ու պաշտոնյաները։ Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ, քանի որ նրանց դերերի բնույթը նշանակում է, որ նրանց աշխատանքային հարաբերությունները զգայուն են։
«Երբ խոսում ես Բալինտի հետ, և նա ասում է՝ «Ես համաձայն եմ քեզ հետ», դու գիտես, որ նա կկատարի իր խոստումները», – ասաց նրանցից մեկը՝ հավելելով, որ Օդորը կարող է կառուցողական լինել նույնիսկ այն դեպքում, երբ ստիպված է հետևել Բուդապեշտի կոշտ գծին։
Վեց ոտնաչափ երկու հասակով, ակնոցներով և մոխրագույն մազերով, հունգարացի դեսպանը մի փոքր անհարմար կազմվածք ունի և ավելի հաճախ է երևում Բրյուսելում իր ղեկավարներին ուղեկցելիս լուսանկարների ֆոնին, քան ինքնուրույն ելույթների ժամանակ։ Եվ երբ 2024 թվականի վերջին վերլուծական կենտրոնի միջոցառման ժամանակ նրան հրապարակավ կոչ արեցին պաշտպանել Հունգարիայի կառավարության հանրային առաջնահերթությունները, ներկաները նշեցին, որ նա ակնհայտորեն անհարմար էր զգում ԵՄ հարցերով իր լիազորություններից դուրս խոսելու հեռանկարից։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ ամենահայտնի խոչընդոտողին ներկայացնելու նրա դերը Օդորին հզոր դիրք տվեց Coreper-ի ժամանակ՝ դեսպանների կարևորագույն հանդիպումների ժամանակ, որոնք Բրյուսելում անցկացվում էին շաբաթը առնվազն երկու անգամ՝ տնտեսական հարցերից մինչև պաշտպանություն և Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններ ամեն ինչի վերաբերյալ քաղաքականությունը քննարկելու համար։ Գործնականում Բուդապեշտն օգտագործեց իր լծակները՝ խոշոր զեղչեր ապահովելու այն սխեմաներից, որոնց մաս չէր ուզում լինել, ինչպիսիք են Ուկրաինայի ֆինանսավորումը կամ ռուսական նավթից հրաժարվելը, և հնարավորինս երկար խուսափեց իր պարտավորությունները խախտելու համար պատժից։
Որոշ մարդկանց համար, ովքեր նրա հետ աշխատել են՝ ներկայացնելով այլ եվրոպական կառավարություններ, սա նշանակում էր, որ Օդորը ակնհայտ հաջողություն էր։
«Սա 9.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիր է 450 միլիոն բնակչություն ունեցող միության մեջ, և այնուամենայնիվ, այդ սեղանի շուրջ նրանք այսքան մեծ իշխանություն են օժտել», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Ոչ ոք չի կարծում, որ դա տպավորիչ չէ»։
Իշխանական խաղեր
Մագյարի իշխանության գալը Բրյուսելում անհանգստացրել է կարիերայի դիվանագետներին։ Բրյուսելի եվրոպական թաղամասում Հունգարիայի մշտական ներկայացուցչության մթնեցված պատուհանների հետևում գտնվող 135 աշխատակիցների մեծ մասը երբեք իշխանության ներքին փոխանցման գործընթաց չի անցել, քանի որ 2010 թվականին այնտեղ չեն աշխատել։ Մինչդեռ իրավաբանները, տեխնիկական կցորդները և օգնականները, հավանաբար, կարևոր կլինեն, ավելի տեսանելի քաղաքական նշանակված անձինք կարող են տեղափոխվել կամ ազատվել աշխատանքից՝ սկսած հենց դեսպանից։
«Միշտ դժվար է եղել իմանալ, թե արդյոք նա հավատում է իր ասածներին՝ կիսո՞ւմ է Օրբանի տեսակետները, թե՞ պարզապես կատարում է իր աշխատանքը», – ասել է գործընկեր դեսպանը՝ նշելով, որ Օդորը հարմարավետորեն տեղավորվում է իր գործընկերների հետ՝ կատակներ անելով հանդիպումների լուսանցքներում։
Սա մշտական խնդիր է անկողմնակալ քաղաքացիական ծառայություններ ունեցող երկրներից եկած ԵՄ դիվանագետների մեծ մասի համար, ըստ Ռոջերսի, որը Brexit-ի բանակցությունների մեծ մասի ընթացքում ծառայել է որպես Մեծ Բրիտանիայի դեսպան դաշինքում։
«Դուք երբեք իսկապես չեք հարցնում ձեր գործընկերներին՝ «դուք իսկապե՞ս հավատացյալ եք»։ Ոչ ոք ինձ չէր հարցնի, թե արդյոք ես իսկապես հավատում եմ [Դեյվիդ] Քեմերոնին կամ [Թերեզա] Մեյին», երկու վարչապետներին, որոնց նա ծառայել է, ասաց նա։ Այնուամենայնիվ, «Կարծում եմ՝ Օլիվերը [Վարհելյին] իսկական հավատացյալ էր… Երբ նա եկավ, հավանաբար, ավելի քիչ համագործակցություն կար կուլիսներում։ Նրա նախորդներն ու հաջորդները, կասկածում եմ, ավելի շատ ապարատչիկ դասի դիվանագետներ էին, որոնք, այնուամենայնիվ, լավ կապեր ունեին»։
Չնայած դրան, Վարհելյին, հավանաբար, կմնա որպես եվրոկոմիսար, քանի որ ԵՄ կոնվենցիան շատ ավելի դժվարացնում է նոր կառավարության համար նրանց ազատելը, քան երկրի դեսպանին։
«Հավատարիմ իրենց երդմանը»
Այն պնդումը, որ նա պարզապես կատարում էր իր աշխատանքը, քիչ հավանական է, որ կփրկի Օդորին պաշտոնից հեռացվելուց, հատկապես հաշվի առնելով, որ Մադյարի ամենակարևոր առաջնային խնդիրներից մեկը ԵՄ 18 միլիարդ եվրոյի սառեցումն է։ Դա կհանգեցնի Բրյուսելի հետ հարաբերությունների մեծ հալեցման և կպահանջի, որ Բուդապեշտը լուրջ շեղում ցուցաբերի Օրբանի օրերից։
Նշանակումը նաև անձնական է Մադյարի համար, ով տասը տարի առաջ աշխատել է Հունգարիայի մշտական ներկայացուցչությունում։ Նրա կառավարությունը կախված կլինի «բոլոր նրանցից, ովքեր լավ են կատարել իրենց աշխատանքը և հավատարիմ են մնացել իրենց երդմանը», – ասաց նա ընտրություններում հաղթանակից հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում։
Դեսպանատան ղեկավարման ամենահավանական թեկնածուն Մարտոն Հաջդուն է, POLITICO-ին ասել են երկու հունգարացի պաշտոնյաներ։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարության նախկին խոսնակը, որը հետագայում բարձրացավ Հանձնաժողովի շարքերը, Հաջդուն դարձավ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խորհրդական և համարվում է ակնհայտ ընտրություն նորընտիր «Տիսա» կուսակցության համար, որը փորձում է գտնել մարդկանց, որոնց կարող է վստահել իր հրամանները կատարելու համար։
Հաջդուն միացել է Մադյարին Բուդապեշտում անցկացված հանգստյան օրերին Հանձնաժողովի հետ բանակցություններ վարելու համար՝ միջոցների բացման վերաբերյալ, լուսանկարվելով վեց հոգանոց թիմի կազմում, որը, ինչպես սպասվում է, կզբաղեցնի բարձր պաշտոններ։
Օդորը, հավանաբար, մեծ շնորհակալություն չի ստանա իր ծառայության համար ո՛չ նոր կառավարությունից, ո՛չ էլ Բրյուսելի իր գործընկերներից։
«Նա կլինի այն մարդը, ում Coreper-ը կհամարձակվի զիջել, երբ կառավարությունը կրկին կարգելափակի որոշումը, կմիանա Ռուսաստանին կամ պարզապես ընդհանրապես կհրաժարվի համագործակցել ԵՄ-ի հետ», – ասել է հունգարացի քաղաքական փորձագետ և Բրյուսելի CEPS վերլուծական կենտրոնի հետազոտող Յուլիա Պոչեն։
Նա միշտ եղել է «Օրբանի համար հարմար ապստամբ մարդ Բրյուսելում», – ասել է նա։ Նա, կարծես, նաև Մադյարի համար ապստամբ մարդ է։
Բաց մի թողեք
