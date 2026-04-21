Գերմանիայում հանցագործությունների մակարդակը նվազում է, բայց սեռական հանցագործությունները զգալիորեն աճում են

Վիճակագրությունը ներառում է միայն ոստիկանական հետաքննությունները, ուստի եզրակացություններ չեն կարող արվել դատապարտումների կամ հանցագործների իրական թվի վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությունը նաև չի ներառում չհայտարարագրված դեպքերը։
Ոստիկանական հանցագործությունների վիճակագրության հետ կապված դրական հաղորդագրությունները հազվադեպ են։ Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի 2025 թվականի ցուցանիշները ցույց են տալիս հնարավոր շրջադարձ. գրանցված հանցագործությունների դեպքերը 2024 թվականի համեմատ նվազել են 5.6%-ով՝ կազմելով ընդհանուր 5.5 միլիոն դեպք։
Հետևաբար, գրանցված կասկածելի հանցագործությունների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն ավելի քիչ հաղորդագրություններ են եղել, մասնավորապես՝ կողոպուտի, փողոցային հանցագործության և գողության ոլորտներում։ Սակայն ավելի մտահոգիչ է այն, որ սպանության և սեռական հանցագործությունների ցուցանիշները աճում են։
Զեկույցում տարբեր գործոններ են քննարկվում որպես անկման հնարավոր պատճառներ։ Դրանց թվում է կանեփի մասնակի օրինականացումը որպես հնարավոր ազդեցություն։ Միգրացիայի անկումը նույնպես կարող է դեր ունենալ։
«Անկանոն միգրացիան սահմանափակելու համար ձեռնարկված միջոցառումները կարող են նպաստել դրան», – ասվում է ոստիկանության հանցագործությունների վիճակագրության զեկույցում։
2025 թվականին օտարերկրյա կասկածյալների թիվը նվազել է մոտ 3%-ով՝ բացառությամբ ներգաղթի մասին օրենքի խախտումների։ Այս անկումը մոտավորապես համապատասխանում է գերմանացի կասկածյալների թվին։
«Ներգաղթյալների» կողմից կատարված հանցագործությունների թիվը նույնպես նվազել է մոտ 9%-ով՝ բացառությամբ ներգաղթի մասին օրենքի խախտումների։ Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը (BKA) «ներգաղթյալներին» սահմանում է որպես փախստականներ, անկանոն ներգաղթյալներ, հանդուրժվող անձինք, ապաստանի և պաշտպանության իրավունք ունեցող անձինք և ապաստան փնտրողներ։
Միևնույն ժամանակ, օտարերկրյա կասկածյալների համամասնությունը մնում է բարձր՝ ընդհանուր առմամբ 35.5%։ Ներգաղթյալները կազմում են կասկածյալների 8.2%-ը։
Դրական միտում կա նաև Գերմանիայի և օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների կողմից կատարված կասկածելի հանցագործությունների թվի մեջ։
Զգալիորեն ավելի շատ սպանությունների հետաքննություններ
Չնայած բռնի հանցագործությունները նվազել են անցյալ տարի՝ 2.3%-ով, սեռական հանցագործությունները զգալիորեն աճել են: Դրանք ներառում են բռնաբարություն, սեռական ոտնձգություն և հատկապես լուրջ սեռական ոտնձգություններ: Դրանք աճել են 8.5%-ով՝ հասնելով 14,500 դեպքի:
Ըստ BKA-ի, բռնաբարության հանցագործությունների մեջ կասկածվողները հիմնականում զոհին մոտ մարդիկ են՝ ընկերներ, ծանոթներ, զուգընկերներ կամ նախկին զուգընկերներ: Ենթադրյալ հանցագործների մոտ 98%-ը տղամարդիկ էին, և BKA-ի կողմից անցկացված դաշտային ուսումնասիրության համաձայն՝ սեռական հանցագործությունների մասին հաղորդման մակարդակը ցածր է՝ ընդամենը մոտ 6%:
«Սպանության, չկանխամտածված սպանության և պահանջարկով սպանության» դեպքերը նույնպես աճել են՝ 6.5%-ով հասնելով 2450 դեպքի։ Զենքի մասին օրենքի դեմ ուղղված հանցագործությունները նույնպես աճել են՝ 5.5%-ով հասնելով 37500 դեպքի։
Մոտ երեք քառորդում տղամարդիկ կազմում են կասկածյալների մեծամասնությունը։ Նրանք նաև ավելի հաճախ են ներկայացված զոհերի թվում. 58%-ը տղամարդիկ են, 42%-ը՝ կանայք։
Երևանում ուղևորը դանակահարել է ավտոբուսի վարորդին. մանրամասներ
Լարված իրավիճակ՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-ում. մեծ թվով դատապարտյալներ սպառնում են դիմել ծայրահեղ միջոցների
«Օպերացիան» շարունակվել է Օձունում