«Եթե «Դրուժբան» գործում է, Զելենսկին պետք է այն բացի». Մադյարը խողովակաշարի մասին

«Տիսա» կուսակցության նախագահ, ապագա վարչապետ Պետեր Մադյարը կուսակցության խորհրդարանական խմբի առաջին նիստի ժամանակ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հունգեքսպո Կոնգրես կենտրոնում։
«Նա չպետք է այդ փողոցով գնա», – ասաց Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը, երբ հարցրին «Դրուժբա» խողովակաշարի վերաբացման վերաբերյալ Ուկրաինայի նոր հնարավոր պահանջների մասին: Բրյուսելը պատրաստ է, որ Հունգարիան վերացնի վետոն, եթե նավթի հոսքը վերսկսվի։
Հունգարիայի նորընտիր վարչապետ Պետեր Մադյարը առաջարկեց վերսկսել վիճահարույց խողովակաշարը, որը ռուսական նավթը տեղափոխում է Ուկրաինայով, քանի որ Բրյուսելը հիմք է ստեղծում Բուդապեշտի համար, որպեսզի նա վերացնի Կիևի համար կարևորագույն ֆինանսական վարկի վերաբերյալ իր վետոն։
Արձագանքելով այն հաղորդագրությունների, որոնց համաձայն՝ նավթի մատակարարումները կարող են անհապաղ վերականգնվել Ուկրաինայի կողմից՝ 90 միլիարդ եվրո վարկի դիմաց, որն այժմ արգելափակված է հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից, կամ անդամակցության բանակցություններում ավելի արագ առաջընթացի դիմաց, Մադյարը նվազեցրեց երկուսի նշանակությունը։
«Այն, ինչ ես կարող եմ ասել Ուկրաինայի նախագահին, չնայած մենք չենք խոսել, այն է, որ սա խաղ չէ», – ասաց նա։
«Եթե «Դրուժբա» խողովակաշարը նավթ տեղափոխելու վիճակում է, ապա այն պետք է վերաբացվի, ինչպես խոստացվել է։ Մենք նաև կոչ ենք անում Ռուսաստանին նավթ մատակարարել խողովակաշարին։ Առանց դրա այն չի կարող գործել»։
Մագյարը հավելեց, որ իր կուսակցությունն ունի իր սեփական ցուցումները, որ դա կարող է տեղի ունենալ մի քանի օրվա ընթացքում, և ընդգծեց, որ Հունգարիան չի «տրվի շանտաժին»։
«Ես չէի խորհուրդ տա Ուկրաինայի նախագահին գնալ այդ ճանապարհով։ Ոչ միայն Հունգարիան, այլև ամբողջ Եվրոպան կմերժի դա։ Արդեն կարգավորված համաձայնագրերի վերաբացումը այն ձևը չէ, որով մենք գործում ենք Եվրոպայում», – ասաց նա։
Ավելի վաղ Օրբանը նշել էր, որ «Դրուժբա» խողովակաշարով մատակարարումները կարող են վերսկսվել երկուշաբթի օրը, չնայած չկան ապացույցներ, որ հոսքը վերսկսվել է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրապարակայնորեն չի մեկնաբանել խողովակաշարի վերականգնումը առաջիկա օրերին։
Հունգարիան կմնա Միջազգային քրեական դատարանում, Նեթանյահուի հրավերը հարցեր է առաջացնում
Մագյարը նաև անդրադարձավ Հունգարիայի դիրքորոշմանը Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) վերաբերյալ։ Օրբանի կառավարությունը անցյալ տարի քայլեր ձեռնարկեց դատարանից դուրս գալու համար։
Այնուամենայնիվ, ընտրված վարչապետը նշել է, որ մտադիր է չեղարկել այդ որոշումը և Հունգարիան պահել ՄՔԴ-ի շրջանակներում։
Հարցին, թե ով ՄՔԴ-ի կողմից հետախուզվում է ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների համար, և որին Մագյարը անցյալ շաբաթ հրավիրել է Բուդապեշտ, նա պատասխանել է, որ Հունգարիան կհետևի իր իրավական պարտավորություններին։
«Ես թափանցիկ եմ եղել. եթե միջազգային հետախուզման հրամանագրի տակ գտնվող անձը մտնում է Հունգարիա, նա պետք է կալանավորվի», – ասել է նա։ «Ենթադրում եմ, որ բոլոր պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները տեղյակ են այս իրավական պահանջների մասին»։
ԵՄ միջոցները և բարեփոխումների պարտավորությունները
Մագյարը նաև ներկայացրել է իր մոտեցումը Հունգարիայից ներկայումս պահվող ԵՄ միջոցները բացելու վերաբերյալ։
Նա ընդունել է, որ Բրյուսելի կողմից սահմանված մի քանի պայմաններ կարող են վերանայման կարիք ունենալ, բայց նշել է չորս հիմնական ոլորտներ, որտեղ կարելի է առաջընթաց գրանցել, այդ թվում՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումները և մամուլի ազատությունը։
«Դրանք համապատասխանում են Եվրոպական հանձնաժողովի սպասումներին», – նշել է նա։
Մագյարն ասել է, որ իր կառավարությունը կարող է երեք ամսում հասնել այն բանին, ինչը «Օրբանը չէր կարող անել երեք տարվա ընթացքում», խոստանալով լուծել համակարգային խնդիրները և ապահովել ԵՄ միջոցների պատշաճ հաշվառումը նախորդ նախագծերում։
Նա նաև կոչ արեց Եվրոպական հանձնաժողովին կասեցնել Հունգարիայի նկատմամբ սահմանված տուգանքները՝ ԵՄ փախստականների քվոտաների կանոնները չպահպանելու համար։
«Սկզբում սա անհնար էր համարվում, բայց այժմ կան նշաններ, որ այն կարող է վերանայվել», – ասաց նա։
Նա վստահություն հայտնեց, որ քաղաքական համաձայնության կարելի է հասնել մինչև մայիսի կեսերը, իսկ օրենսդրական փոփոխությունները կավարտվեն մինչև ամսվա վերջ, ինչը կհարթի ճանապարհը ԵՄ միջոցների հատկացման համար։
