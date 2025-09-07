07/09/2025

Հայաստանի հավաքականին հաղթելուց հետո Ռոնալդուն հրապարակում է արել

07/09/2025

2026 թվականի աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի F խմբի մեկնարկային տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում ընդունեց Պորտուգալիայի հավաքականին։ Հանդիպումն ավարտվեց 0։5 հաշվով։

Հայաստանի ընտրանուն հաղթելուց հետո Ռոնալդուն հրապարակում է արել ինստագրամյան իր էջում և լուսանկարներին կից գրել․ «Առաջին քայլն արված է»։

Ռոնալդուի հրապարակումը՝ Հայաստանին հաղթելուց հետո

