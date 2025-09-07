07/09/2025

Շրջանների մեծ մասում և Երևանում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ. որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կնվազի

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

Հանրապետությունում սեպտեմբերի 7-ին և 10-ին կեսօրից հետո, 11-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։

Սեպտեմբերի 8-9-ին, 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ արևմտյան՝ 2-5մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 17-20մ/վ արագությամբ։

Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 7-ի ցերեկը, 8-ին Լոռիում և Տավուշում աստիճանաբար կնվազի 2-4 աստիճանով, մնացած շրջաններում էապես չի փոխվի:

Երևանում սեպտեմբերի 7-ի ցերեկը, 8-10-ին, 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Սեպտեմբերի 11-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։

Սպասվում է քամու ուժգնացում՝ ամպրոպի ժամանակ 16-19մ/վ, երեկոյան ժամերին՝ 13-16 մ/վ արագությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում. ԱՄՆ դեսպանատուն

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միածնաէջ Մայր Տաճարում կատարվեց Կիրակնամտի հանդիսավոր ժամերգություն, դուրս բերվեց Սուրբ Արիստակես Հայրապետի մասունքակիր Աջը. Լուսանկարներ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք խուսափել բաց կոնֆլիկտից

06/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում. ԱՄՆ դեսպանատուն

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպասվում է Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը Հայաստանում. ԱԳՆ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջանների մեծ մասում և Երևանում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ. որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կնվազի

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորում հրդեհ է բռնկվել կայանված «Գազել»-ում՝ այն վերածելով մոխրակույտի. Լուսանկար

07/09/2025 infomitk@gmail.com