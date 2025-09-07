Շրջանների մեծ մասում և Երևանում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ. որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կնվազի

Հանրապետությունում սեպտեմբերի 7-ին և 10-ին կեսօրից հետո, 11-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։
Սեպտեմբերի 8-9-ին, 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:
Քամին՝ արևմտյան՝ 2-5մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 17-20մ/վ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 7-ի ցերեկը, 8-ին Լոռիում և Տավուշում աստիճանաբար կնվազի 2-4 աստիճանով, մնացած շրջաններում էապես չի փոխվի:
Երևանում սեպտեմբերի 7-ի ցերեկը, 8-10-ին, 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Սեպտեմբերի 11-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։
Սպասվում է քամու ուժգնացում՝ ամպրոպի ժամանակ 16-19մ/վ, երեկոյան ժամերին՝ 13-16 մ/վ արագությամբ:
