07/09/2025

Սեպտեմբերի 9-ին ամերիկյան քաղաքականության բուլդոզերը կարող է հրաման տալ հրթիռային հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի խորքը

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 9-ին ամերիկյան քաղաքականության բուլդոզերը կարող է հրաման տալ հրթիռային հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի խորքը։

Այս մասին հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոն:

Ըստ նրա, ԱՄՆ-ն շարունակում է կենտրոնացնել իր նավատորմը Վենեսուելայի ափերի մոտ: «Մենք մոտենում ենք տարվա ամենասարսափելի ամսաթվերից մեկին»,- ասել է նա։

Մինչ այդ, Վենեսուելայի ավիացիան փորձում է ամերիկյան նավերը տեսադաշտից դուրս չթողնել: Հայտնի դարձավ, որ եղել են կործանիչների կողմից ԱՄՆ ռազմանավերի վրայով թռչելու դեպքեր (Տեսանյութում: Նաեւ, որ ըստ տարածված լուրերի, Թրամփը հրաման է տվել խփել դրանք, եթե նման փորձերը շարունակվեն։

