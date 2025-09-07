Սեպտեմբերի 9-ին ամերիկյան քաղաքականության բուլդոզերը կարող է հրաման տալ հրթիռային հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի խորքը։
Այս մասին հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոն:
Ըստ նրա, ԱՄՆ-ն շարունակում է կենտրոնացնել իր նավատորմը Վենեսուելայի ափերի մոտ: «Մենք մոտենում ենք տարվա ամենասարսափելի ամսաթվերից մեկին»,- ասել է նա։
Մինչ այդ, Վենեսուելայի ավիացիան փորձում է ամերիկյան նավերը տեսադաշտից դուրս չթողնել: Հայտնի դարձավ, որ եղել են կործանիչների կողմից ԱՄՆ ռազմանավերի վրայով թռչելու դեպքեր (Տեսանյութում: Նաեւ, որ ըստ տարածված լուրերի, Թրամփը հրաման է տվել խփել դրանք, եթե նման փորձերը շարունակվեն։
