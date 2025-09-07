Վանաձորում հրդեհ է բռնկվել կայանված «Գազել»-ում՝ այն վերածելով մոխրակույտի. Լուսանկար

Սեպտեմբերի 7-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։
Ժամը 13։15-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 9-11 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր քաղաքի «Լամպերի» թաղամասում ավտոմեքենա է այրվում։
Ժամանել է Վանաձորի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։
Հրշեջ-փրկարարները մարել են «Գազել» մակնիշի ավտոմեքենայում առաջացած կրակը, սակայն այն վերածվել է մոխրակույտի։
