08/09/2025

Թագուհի Թովմասյանը դիմել է Արթուր Հովհաննիսյանի մորը

infomitk@gmail.com 08/09/2025 1 min read

Պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը գրել է․

«ԱԺ ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի դաստիարակությամբ զբաղվելու ժամանակն արդեն վաղուց անցել է։ Բայց ես ստիպված եմ դիմել իր մայրիկին․

տիկի՛ն Հովհաննիսյան, նստե՛ք ձեր որդու հետ և բացատրեք, որ չի՛ կարելի կնոջ մասին այդպիսի բառապաշարով ու բովանդակությամբ խոսել։ Հասկացրե՛ք նրան, որ ընտանիք ունեցող մարդու համար դա անպատվություն է։ Որպես մայր արեք դա…

Իսկ թմրանյութի գործով անցած Արթուր Հովհաննիսյանի մասին միայն հետևյալը. նա ոչ միայն քաղաքական մշակույթի բացակայության մարմնավորումն է, այլ նաև՝ անպատասխանատվության։

Դատարաններում բազմիցս ապացուցվել է, որ նա դատավճռով հաստատված զրպարտիչ է։ Եվ ես վստահեցնում եմ՝ իր հնչեցրած ամեն ստի համար նա պատասխան է տալու։ Իրենով կզբաղվեն իրավաբանները։

Ես Հյուսիսային պողոտայում տուն չունեմ։

Ես 4 տուն չունեմ: Ինչ ունեմ, հայտարարագրված է տասնյակ տարիներ առաջ հիփոթեքով գնված:

Նրա տարածած ստերը պետք է դադարեն թունավորել հասարակական դաշտը։

Խորհրդարանը պիտի ազատ լինի խուլիգանությունից, ստից և անհիմն մեղադրանքներից»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի դեպ. հրեան երբեք նման հարց չի բարձրացնի. Գևորգ Դանիելյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում եմ, որ Հովհաննիսյանը ԱԺ մուտք գործելուց առաջ ամեն օր պարտադիր թեստավորվի թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ. Թովմասյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ ժողովուրդն ինչ է ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանից՝ ծխարա՞ն, թե՞ խարակիրի

08/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի․ Ալիևի ներկայացուցիրը հասկացնում է Հայաստանին

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի ծրագրերը կատարել պատրաստվող` SMS-ով ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից ազատված, Կարեն Անդրեասյանի ունեցվածքը

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագուհի Թովմասյանը դիմել է Արթուր Հովհաննիսյանի մորը

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստվածաշունչը, որն ինձ ուղեկցել է ընդհատակում և բանտում, նվիրում եմ Վաշինգտոնի թանգարանին. Փաշինյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com