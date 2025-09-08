08/09/2025

Ձերբակալվել է Ադրբեջանի քաղաքացի, որն աhաբեկչական գործողություններ է պլանավորել Ռուսաստանի տարածքում

Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում ձերբակալվել է Ադրբեջանի քաղաքացի, որն ուկրաինացի իրավապահների հանձնարարությամբ ահաբեկչական գործողություններ է պլանավորել Ռուսաստանի տարածքում, հայտնել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։

Ռուսաստանի ԱԴԾ-ն հայտնել է, որ տղամարդը նախկինում ծառայել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ջոկատներում։

Ձերբակալվածը պլանավորել է մի քանի պայթուցիկ սարքեր հավաքել Եսենտուկիում և Ստավրոպոլում, այդ թվում՝ իրավապահ մարմինների շենքերում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։

Հարուցվել է քրեական գործ՝ ահաբեկչական հարձակման նախապատրաստման հատկանիշներով։

