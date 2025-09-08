08/09/2025

Ստամբուլում զանգվածային բողոքի ցույցեր են․ դրանք ուղեկցվել են ոստիկանների հետ բախումներով

Ստամբուլի բնակիչները մասնակցում են զանգվածային հանրահավաքների ընդդեմ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քաղաքական որոշումների՝ հեռացնել Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության (ԺՀԿ) ղեկավարությանը պաշտոնից և կուսակցության կառավարումը հանձնել ժամանակավոր խորհրդին:

Բողոքի ցույցերը, որոնց տեսագրությունները տարածում են թուրքական լրատվամիջոցները, սկսվել են ԺՀԿ գրասենյակի դիմաց և վերաճել ոստիկանության հետ բախումների, որոնց ընթացքում որոշ ցուցարարներ վանկարկել են կարգախոսներ և հարվածել մետաղական կաթսաներին՝ աղմուկ ապահովելու համար:

Այս տարվա սեպտեմբերի սկզբին Ստամբուլի դատարանը անվավեր էր ճանաչել համագումարի արդյունքները, որտեղ Օզգյուր Չելիքն ընտրվել էր այս քաղաքի տարածաշրջանային մասնաճյուղի ղեկավար։

Նմանատիպ սցենար շատ հավանական է նաև ամբողջ կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելի դեպքում. նա նույնպես մեղադրվում է այս պաշտոնի համար ընտրությունների ժամանակ ձայների մանիպուլյացիայի համար։

2025 թվականի մարտից ի վեր կուսակցությունը բախվել է իր անդամների և տեղական ղեկավարների դեմ հարուցված աննախադեպ թվով քրեական գործերի։ Նրանք բոլորը կասկածվում են կոռուպցիոն սխեմաների համար։

Կոռուպցիոն գործերում ներգրավված կուսակցության անդամների և կողմնակիցների թիվը գերազանցում է 350-ը, որոնցից ավելի քան 100-ը կալանավորված է։

