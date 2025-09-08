08/09/2025

ՔՊ-ական նորաթուխ պատգամավոր Վանիկ Օհանյանն անդրանիկ նիստից ուշացել է․ Լուսանկար

08/09/2025

ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանը մեկնարկեց ՀՀ օրհներգով, որին հաջորդեց պատգամավորների երդմնակալության արարողությունը, ՔՊ խմբակցությունը 2 նոր պատգամավորներ ունի՝  Էսթեր Այվազյան և Վանիկ Օհանյան:

Վանիկ Օհանյանը առաջին աշխատանքային օրով ուշացել է, Այվազյանի երդվելուց հետո նիստը վարողը տեղեկացրեց, որ նա դահլիճում չէ:

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մանդատները վայր էին դրել Լոռու մարզպետ նշանակված Արեն Մկրտչյանն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակված Արսեն Թորոսյանը։

ՔՊ-ական նոր պատգամավորն առաջին օրով ուշացել է

