ՔՊ-ական նորաթուխ պատգամավոր Վանիկ Օհանյանն անդրանիկ նիստից ուշացել է․ Լուսանկար

ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանը մեկնարկեց ՀՀ օրհներգով, որին հաջորդեց պատգամավորների երդմնակալության արարողությունը, ՔՊ խմբակցությունը 2 նոր պատգամավորներ ունի՝ Էսթեր Այվազյան և Վանիկ Օհանյան:
Վանիկ Օհանյանը առաջին աշխատանքային օրով ուշացել է, Այվազյանի երդվելուց հետո նիստը վարողը տեղեկացրեց, որ նա դահլիճում չէ:
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մանդատները վայր էին դրել Լոռու մարզպետ նշանակված Արեն Մկրտչյանն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակված Արսեն Թորոսյանը։
