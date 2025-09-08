ՔՊ-ում մշակույթի է վերածվել կանանց հաշվին ինքնահաստատվելու փորձերը. Աբրահամյան

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․
«Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ՔՊ-ն շատ երևույթների հետ է ասոցացվում` իր երկրի շահերը սակարկման դնելու, հանձնելու, չդիմադրելու, նահանջելու: Երկար շարունակելի ցանկ:
Բայց մի երևույթ էլ կա, որ ՔՊ-ում մշակույթի է վերածվել` կանանց հաշվին ինքնահաստատվելու փորձերի, այլանդակ բառապաշարի և գերդոզավորված ինքնահավանության:
Արդեն պարզ է` ինչպես Փաշինյանը վարվում է իր կոնկրետ կուսակիցների նկատմամբ, նրանք էլ մաղձը թափում/տարածում են այլոց, իսկ ավելի կոնկրետ` հատկապես ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող կանանց նկատմամբ:
Ովքեր ՔՊ-ում կամ դրանից դուրս այս ամենը նորմալ են դիտում, դա ուղիղ խոսում է իրենց հոգեվիճակի, տեսակի, էության և մեծ հաշվով` քաղաքական վախճանի մասին»:
Բաց մի թողեք
Թագուհի Թովմասյանը դիմել է Արթուր Հովհաննիսյանի մորը
Ի դեպ. հրեան երբեք նման հարց չի բարձրացնի. Գևորգ Դանիելյան
Պահանջում եմ, որ Հովհաննիսյանը ԱԺ մուտք գործելուց առաջ ամեն օր պարտադիր թեստավորվի թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ. Թովմասյան