Քաղաքական գործերով տնային կալանքն ինչու չի կիրառվում․ Խամոյան

Ազգային ժողովում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը հանդես եկավ քննադատությամբ՝ նշելով, որ քաղաքական գործերով մարդկանց հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց գրեթե չի կիրառվում, փոխարենը հաճախ օգտագործվում է կալանավորումը, մինչդեռ իրական հանցագործները շարունակում են ազատ գտնվել և նոր հանցանքներ կատարել։
Նա խոսեց այս հարցի մասին՝ դիմելով ԲԴԽ կողմից Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի թափուր տեղում առաջադրված Լուսինե Աբգարյանին։
Լուսինե Աբգարյանն արձագանքեց, որ չի տիրապետում վիճակագրական տվյալներին և չի կարող ասել, թե քանի հարց է կապված կալանքի կամ տնային կալանքի հետ։ Նա հավելեց, որ իր աշխատանքի ընթացքում հաճախ կիրառել է այլընտրանքային խափանման միջոցներ։
Ագնեսա Խամոյանը հարցրեց նաև, թե արդյոք Աբգարյանը դատավոր է, ով գործում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումների, թե ինքնուրույն է գործում։ Լուսինե Աբգարյանը պարզաբանեց․ «Որոշումները կայացնում եմ ինքնուրույն, որևէ միջամտություն չի եղել իմ աշխատանքում»։
