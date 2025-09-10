10/09/2025

Քաղաքական գործերով տնային կալանքն ինչու չի կիրառվում․ Խամոյան

infomitk@gmail.com 10/09/2025 1 min read

Ազգային ժողովում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը հանդես եկավ քննադատությամբ՝ նշելով, որ քաղաքական գործերով մարդկանց հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց գրեթե չի կիրառվում, փոխարենը հաճախ օգտագործվում է կալանավորումը, մինչդեռ իրական հանցագործները շարունակում են ազատ գտնվել և նոր հանցանքներ կատարել։

Նա խոսեց այս հարցի մասին՝ դիմելով ԲԴԽ կողմից Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի թափուր տեղում առաջադրված Լուսինե Աբգարյանին։

Լուսինե Աբգարյանն արձագանքեց, որ չի տիրապետում վիճակագրական տվյալներին և չի կարող ասել, թե քանի հարց է կապված կալանքի կամ տնային կալանքի հետ։ Նա հավելեց, որ իր աշխատանքի ընթացքում հաճախ կիրառել է այլընտրանքային խափանման միջոցներ։

Ագնեսա Խամոյանը հարցրեց նաև, թե արդյոք Աբգարյանը դատավոր է, ով գործում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումների, թե ինքնուրույն է գործում։ Լուսինե Աբգարյանը պարզաբանեց․ «Որոշումները կայացնում եմ ինքնուրույն, որևէ միջամտություն չի եղել իմ աշխատանքում»։

