Գեղամ Մանուկյանը ցուցադրեց մայրիկի լուսանկարն ու հրավիրեց ՔՊ-ականներին ․․․

Ազգային ժողովի նիստում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը քննադատեց իշխանության ներկայացուցիչներին՝ խաղաղության մասին հայտարարությունների համար։
Նա դիմեց «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներին՝ նշելով․ «Ցանկացածիդ հրավիրում եմ մեր տուն, որ դուք բարձրաձայնում եք խաղաղության մասին»։
Մանուկյանը խորհրդարանում ցուցադրեց իր մայրիկի լուսանկարը՝ արված 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին՝ նրա ծննդյան օրը. «Մի քանի օր հետո լուր եկավ, որ Արցախը հայտնվել է շրջափակման մեջ։ Մորս այս կարոտով հայացքը մինչ օրս շարունակվում է։ Խնդրում եմ, եկեք մեր տուն որևէ մեկդ ու մամայիս համոզեք, որ խաղաղությունը եկել է»։
