Սեպտեմբերի 13-ի աստղագուշակ․ Աշխատանքային հարաբերություններում ի հայտ է գալիս ֆլիրտի տարր

Օրվա առաջին կեսը շատ բարենպաստ ժամանակ է անձնական հարաբերությունների տեսանկյունից: Այն հարմար է սիրելիների հետ շփվելու, ռոմանտիկ զբոսանքների, ինչպես նաև որոշ տնային գործեր քննարկելու համար։
Աշխատանքային հարաբերություններում ի հայտ է գալիս ֆլիրտի տարր, հաճախ անձնական հմայքը նպաստում է մասնագիտական խնդիրների արագ լուծմանը, իսկ ինտուիցիան օգնում է շատ արագ լուծել ամենաբարդ խնդիրները։
Մի քանի ժամ անց դրական միտումների ազդեցությունը նվազում է, նյարդային լարվածությունը մեծանում է, և ավելի դժվար է դառնում հաղթահարել առօրյա գործերը։ Թույլ և խոցելի մարդիկ դառնում են հատկապես զգայուն, գրեթե անհնար է նրանց հետ շփվելը։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն առանձնանում նման զգայունությամբ, կարծես թե լիովին մոռանում են նրբանկատության մասին և ժամանակ առ ժամանակ վիրավորում են ուրիշներին կոշտ արտահայտություններով:
ԽՈՅ
Պատրաստվեք մարտի. առանց դրա դուք չեք հասնի ցանկալի արդյունքների: Դուք ստիպված կլինեք դիմակայել ուժեղ թշնամիների, հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք չարամիտները կանգնեցնում են ձեր ճանապարհին: Դուք կարող եք հաջողության հասնել՝ ցուցաբերելով համառություն, անդրդվելիություն և վճռականություն: Նույնիսկ ձեզ լավ ճանաչողները կզարմանան ձեր ոգու ուժով։
Նրանք, ովքեր ձգտում են ֆինանսական բարեկեցության, պետք է քրտնաջան աշխատեն. հիմա դուք հիմք եք դնում ապագա բարգավաճման համար: Եվ եթե ավելի շատ մտահոգված եք անձնական հարաբերությունների ոլորտով, ապա պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերեք, քայլ կատարեք դեպի ձեզ համար թանկ մեկը:
ՑՈՒԼ
Օրը բավականին բարդ է, բայց անհույս վատ չի կարելի անվանել։ Ճիշտ լուծումները միշտ չէ, որ մակերեսին են, բայց դուք, անշուշտ, կգտնեք դրանք, եթե մի փոքր ջանք գործադրեք: Հնարավոր են տարաձայնություններ գործընկերների հետ, վեճեր ղեկավարության հետ. փոխզիջում գտնելը և խաղաղությունը վերականգնելը դժվար է, բայց դա ձեզ կհաջողվի:
Պարզվում է, որ շատ դժվար է հասկանալ սեփական զգացմունքները, որոշել նպատակներն ու առաջնահերթությունները։ Ահա թե ինչն է առաջացնում այն խառնաշփոթն ու իրարանցումը, որը ձեզ այդքան կգրգռի օրվա երկրորդ կեսին։ Հնարավոր են մանր ծախսեր և փոքր կորուստներ։ Բայց ձեր բարեկեցությանը լուրջ սպառնալիք չկա։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Օրվա առաջին կեսը հարմար է նախկինում սկսած գործերն ավարտին հասցնելու համար։ Դուք լուրջ եք, ուշադիր եք մանրուքների նկատմամբ, ոչինչ աչքաթող չեք անում։ Հնարավորություն կլինի օգնել ընկերներին և գործընկերներին, զերծ պահել սիրելիին սխալներից, որը ձեզ համար թանկ է: Բարենպաստ ժամանակ է համագործակցություն սկսելու համար. գործնական հարաբերությունները ցանկության դեպքում կարող են տեղափոխվել ռոմանտիկ հուն:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Ամեն ինչ չէ, որ լավ է ընթանում, և միշտ չէ, որ ձեզ հաջողվում է արագ հաջողության հասնել, բայց անհանգստանալու պատճառ չկա.հաջողությունն անպայման կժպտա ձեզ: Աշխատեք փողի հետ կապված ռիսկի չդիմել։ Այսօր սովորականից ավելի հակված եք ֆինանսական արկածների, իսկ ձեռնարկատիրական հոտառությունը կարող է ձեզ հուսախաբ անել: Օրվա կեսին արժե կենտրոնանալ աշխատանքի վրա. Հենց այդ ժամանակ դուք հատկապես բեղմնավոր կաշխատեք:
Օրվա երկրորդ կեսը կապված է կենսական ներուժի նվազման հետ, այս ժամանակ հնարավոր են հիվանդություններ և քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներ։ Խորհուրդ է տրվում երեկոն նվիրել հանգստին, մեկուսացված հանգստին, դա լավ ազդեցություն կունենա ինչպես ձեր ֆիզիկական, այնպես էլ հուզական վիճակի վրա։
ԱՌՅՈՒԾ
Դրական միտումների ազդեցությունը շատ ուժեղ կլինի և կօգնի ձեզ հաջողության հասնել ձեր բոլոր ձեռնարկումներում: Գործնական հանդիպումները նույնպես լավ կանցնեն, հատկապես, եթե որոշեք դրանք անցկացնել ոչ պաշտոնական, հարմարավետ միջավայրում: Բաց մի թողեք ձեր գործընկերներին ինչ-որ բանով ուրախացնելու հնարավորությունը, կարող եք նրանց փոքրիկ անակնկալներ մատուցել՝ սա կօգնի զգալիորեն բարելավել ձեր հարաբերությունները։
Հաջող են դասավորվում ուղևորությունները, առաջին հերթին ՝ ռոմանտիկ։ Այնուամենայնիվ, գործուղումների ժամանակ դուք չեք կարող վախենալ ձախողումից: Օրվա երկրորդ կեսը նվիրված կլինի ընտանիքի և մտերիմների հոգսերին, ընտանեկան խնդիրների լուծմանը:
ԿՈՒՅՍ
Օրը բավականին բարդ է, հատկապես մասնագիտական տեսանկյունից։ Մեծ է սխալների, սխալ հաշվարկների հավանականությունը, որոնք կխանգարեն ձեզ հաջողության հասնել: Աշխատեք սրտին մոտ չընդունել մանր թյուրիմացություններն ու խնդիրները, կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչն իսկապես կարևոր է:
Դուք կունենաք բազմաթիվ հանդիպումներ և բանակցություններ։ Քանի որ օրը շփման առումով ամենաբարենպաստը չէ, հաճախ վեճեր են բռնկվում, իսկ մանր անհամաձայնությունները կարող են լուրջ հակամարտության պատճառ դառնալ։ Օրվա վերջում դուք կկարողանաք վերականգնել խաղաղությունն ու փոխըմբռնումը, թեև ոչ առանց դժվարությունների։
ԿՇԵՌՔ
Հաջող օր է, որը կարող է բոլորովին անսպասելի իրադարձություններ և փոփոխություններ բերել դեպի լավը: Այն լավ է աշխատում աշխատանքի համար, ներառյալ ամենադժվար և հոգնեցուցիչ աշխատանքը. դուք այն ավելի արագ և ավելի լավ եք հաղթահարում, քան մյուս ժամանակներում: Հնարավոր են նոր գործերի և նախագծերի սկիզբ, որոնք շատ հաջող կլինեն և ձեր առջև նոր հեռանկարներ կբացեն:
Չեն բացառվում փոփոխությունները դեպի լավը և անձնական կյանքում։ Շատ Կշեռքներ կստանան այն հարցերի պատասխանները, որոնք վաղուց իրենց անհանգստացրել են։ Բարենպաստ օր է ստեղծագործելու, ինքնաիրացման նոր ուղիներ փնտրելու, ցանկացած տեսակի փորձեր կատարելու համար:
ԿԱՐԻՃ
Ձեզ համար հեշտ չի լինի ճիշտ գնահատել այս օրվա իրադարձությունները, որոշել, թե ինչն է կարևոր, ինչը՝ ոչ: Որոշ Կարիճներ չեն կարողանում հասկանալ սեփական մտքերը, զգացմունքներն ու ցանկությունները։ Նշանի նման ներկայացուցիչները ռիսկի են դիմում նյարդայնացնող սխալներ թույլ տալ, մոլորվել։ Հիշեք, որ այս օրը չի կարելի թեթև վերաբերվել ոչ մանր գործերին, ոչ էլ աննշան ծախսերին. իրավիճակը լրջություն է պահանջում:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Օրը բավականին բարդ է, հատկապես նրանց համար, ովքեր զբաղված են մասնագիտական խնդիրներ լուծելով և ձգտում են նվաճել կարիերայի բարձունքները: Նշանի նման ներկայացուցիչները ստիպված կլինեն հաղթահարել շատ դժվարություններ, և Աղեղնավորները պետք է հույսը դնեն միայն իրենց վրա՝ եթե օգնությունը գա, ապա միայն ամենաբարդ փուլը հետ մնալուց հետո։
Լավ է քննարկել երկարաժամկետ նախագծեր և ապագայի ծրագրեր, բայց խորհուրդ չի տրվում անմիջապես սկսել դրանք իրականացնել: Կեսօրին հնարավոր են հաճելի հանդիպումներ, ծանոթություններ և տարբեր զվարճանքներ: Հարմար հանգամանքներ են ստեղծվում սիրային հարաբերությունների սկզբի համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Աշխատեք օրվա առաջին կեսին ավելի զգույշ լինել։ Սա բարդ ժամանակ է, որը պահանջում է ուշադրության կենտրոնացում, լուրջ վերաբերմունք բոլոր գործերին, հատկապես ֆինանսական: Ցանկալի չէ իրավական հարցեր լուծել, գործ ունենալ պաշտոնյաների, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ։
Դրական միտումների ազդեցությունը աստիճանաբար մեծանում է, երեկոն խոստանում է փոփոխություններ դեպի լավը։ Հնարավոր է հաճելի նորություններ ստանալ ընտանիքի անդամների կամ հին ընկերների վերաբերյալ։ Հավանական են անսպասելի նվերներ, ռոմանտիկ անակնկալներ, սիրո խոստովանություններ։
ՋՐՀՈՍ
Ամեն ինչ լավ է ընթանում, հաճախ հաջողության եք հասնում նույնիսկ այն գործերում, որոնք ստանձնում եք առանց որևէ ոգևորության: Օրը շատ բարենպաստ է գործնական շփումների, պոտենցիալ գործատուների և գործընկերների հետ հանդիպումների համար, Դուք բոլորի վրա լավ տպավորություն եք թողնում: Չի բացառվում ծառայողական սիրավեպերի սկիզբը։ Դժվար թե դրանք կարևոր դեր խաղան ձեր կյանքում, բայց դրական էմոցիաներ շատ կպարգևեն։
Օրվա երկրորդ կեսը հիանալի ժամանակ է ընկերների ընկերակցությամբ հանգստանալու, կարճատև ուղևորությունների, էքսկուրսիաների և ցանկացած գործունեության համար, որը կօգնի ընդլայնել ձեր հորիզոնները:
ՁԿՆԵՐ
Դուք արագ եք սովորում նոր բաներ, յուրացնում օգտակար փորձ և հեշտությամբ յուրացնում տեղեկատվությունը: Այս օրը հաջողակ կլինի Ձկների համար, ովքեր սովորում են նոր մասնագիտական պարտականություններին և փորձում են ընդհանուր լեզու գտնել թիմի հետ: Առաջնորդական որակները հստակորեն դրսևորվում են, և դուք շատ լավ եք հաղթահարում կազմակերպչական հարցերը։
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ստեղծագործական գործունեության համար: Դուք պատճառ չեք ունենա բողոքելու ոգեշնչման կամ ինքնատիպ գաղափարների պակասից: Ձեր տաղանդները աննկատ չեն մնա:
