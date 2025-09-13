Առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետի կնոջը՝ Մալգոժատե Տուսկին պատկանող Lexus ավտոմեքենան․ Լուսանկար

Անհայտ անձինք Սոպոտե քաղաքում առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կնոջը՝ Մալգոժատե Տուսկին պատկանող Lexus ավտոմեքենան։
Տրանսպորտային միջոցը եղել է տիկին Տուսկի մասնավոր սեփականությունը։ Այս մասին տեղեկանում ենք լեհական մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից։
Լեհական Ոստիկանության գլխավոր վարչությունից էլ մանրամասնել են, որ մեքենայի առեւանգման մասին ահազանգը ստացվել է Գդանսկի շրջանի ոստիկանության բաժանմունքում եւ իրավապահներն այժմ աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Gazeta Wyborcza-ն էլ մանրամասնում է, որ Սոպոտեում գտնվում է Տուսկերի ընտանեկան տունը, որը գտնվել է հատուկ պահպանության ներքո։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
