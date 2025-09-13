13/09/2025

Առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետի կնոջը՝ Մալգոժատե Տուսկին պատկանող Lexus ավտոմեքենան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

Անհայտ անձինք Սոպոտե քաղաքում առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կնոջը՝ Մալգոժատե Տուսկին պատկանող Lexus ավտոմեքենան։

Տրանսպորտային միջոցը եղել է տիկին Տուսկի մասնավոր սեփականությունը։ Այս մասին տեղեկանում ենք լեհական մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից։

Լեհական Ոստիկանության գլխավոր վարչությունից էլ մանրամասնել են, որ մեքենայի առեւանգման մասին ահազանգը ստացվել է Գդանսկի շրջանի ոստիկանության բաժանմունքում եւ իրավապահներն այժմ աշխատում են այդ ուղղությամբ։

Gazeta Wyborcza-ն էլ մանրամասնում է, որ Սոպոտեում գտնվում է Տուսկերի ընտանեկան տունը, որը գտնվել է հատուկ պահպանության ներքո։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետի տիկնոջ մեքենան

Բաց մի թողեք

1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com