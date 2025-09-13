13/09/2025

Գեղարքունիքում ամեն երրորդն աղքատ է, ինչ է առաջարկում Մեր ձևով շարժումը

«Մեր ձեւով» շարժման համակարգողներից Նարեկ Կարապետյանը խոսել է Գեղարքունիքի մարզի խնդիրներից եւ ներկայացրել առաջարկներ մարզի զարգացման համար։

«Գեղարքունիքի մարզը համարվում է Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից մեկը, ամեն 3–րդ բնակիչ աղքատ է։ Պատճառն այն է, որ չկան հիմնարկներ եւ չկա որեւէ արդյունաբերական եւ ոչ արդյունաբերական պոտենցիալի զարգացման ուղղություն։ Օրինակ, Սեւանում չկա գործող հյուրանոցներից ոչ մեկը միջազգային բրենդ չէ։

Սեւանում տուրիզմի զարգացման հիմնական խնդիրն այն է, որ տարվա մեջ երեք ամիս է պիտանի տուրիզմի համար։ Հիմա ի՞նչ առաջարկներ մենք ունենք Գեղարքունիքի բնակիչների համար։ Առաջինը՝ մենք առաջարկում ենք Սեւանը դարձնել տուրիստական զոնա, բայց ձմեռային։

Երկրորդը՝ Սեւանի ափամերձ շրջանները բաժանել երեք մասի՝ տուրիստական, ձկնաբուժական եւ ձկնորսական»,– ասել է Նարեկ Կարապետյանը։

