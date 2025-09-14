Դիանա Գասպարյանը մի խնդրից չպրծած, նոր խնդրի մեջ է թաթախվում, ինչ է պատահում ՔՊ-ական լինելուց հետո

Էջմիածնում չարաշահումների քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող Էջմիածնի նախկին համայնքապետ ՔՊ-ական Դիանա Գասպարյանին Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հայտարարել է բանավոր դիտողություն՝ ազատելով վարչական պատասխանատվությունից։
Ըստ հանձնաժողովի՝ Դիանա Գասպարյանի կողմից 2024 թվականի հայտարարագիրը հանձնված եւ հրապարակված չէ հայտարարագրերի ցանկում։ Հանձնաժողովը դեռեւս այս տարվա ապրիլի 7-ին այն ժամանակվա Արմավիրի մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանին է դիմել՝ փոխօգնության կարգով՝ խնդրելով ծանուցումները տրամադրել մարզի պաշտոնատար անձանց, ապրիլի 8-ին Դիանա Գասպարյանը ստացել է համապատասխան ծանուցումը, սակայն 30-օրա ժամկետում հայտարարագիրը կրկին չի ներկայացրել։
Դիանա Գասպարյանը մի քանի անգամ դիմել է ԿԿՀ-ին՝ խնդրելով հետաձգել նիստը, ինչը բավարարվել է, վերջին նիստը նշանակվել է սեպտեմբերի 5-ին, որին Գասպարյանը կրկին չի ներկայացել եւ նրա բացակայությամբ հանձնաժողովը քննել է գործը, որոշում կայացրել։
Հանձնաժողովը նշել է նաեւ, որ Գասպարյանի հայտարարագիրը գործի քննության օրը հանձնվել է հանձնաժողովին, այսինքն՝ նախկին պաշտոնյան ժամկետներն է խախտել։
Փաստենք, որ ԿԿՀ-ն մեղմ է գտնվել ՔՊ-ականի նկատմամբ, նմանատիպ դեպքերում հանձնաժողովը վարչական պատասխանատվության է ենթարկում անձանց՝ 200 հազար դրամի չափով։ Օրինակ՝ մենք գրել էինք, որ վերջերս հայտարարագիրը համապատասխան ժամկետում չներկայացնելու համար 200 հազարով տուգանվել է փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Հիշեցնենք, որ նախկին համայնքապետի և նրա ընտանիքի շուրջ աղմկահարույց պատմությունների պակաս չկա։ Հիշեցնենք, որ Գասպարյանի ամուսնու ընտանիքը Էջմիածնում առանձնատների կառուցման բիզնես էր սկսել առանց շինթույլտվության, բացի այդ, համայնքապետի ընտանիքին 1.2 հեկտար հող անցել էր կասկածելի հանգամանքներում. Արաքս համայնքի ավագանու ՔՊ-ական անդամ Շահեն Շահինյանը հողը գնել էր Վաղարշապատի համայնքապետարանի աճուրդից, ապա օտարել Վաղարշապատի քաղաքապետի սկեսրոջը պատկանող «Նարե պլյուս» ընկերությանը։
Այս տվյալների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, Դիանա Գասպարյանը հարցաքննվեց, նրան եւ իր ընտանիքի անդամներին մեղադրանք առաջադրվեց։ Ամիսներ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Գասպարյանի ամուսնու ընտանիքին պատկանող գազալցակայանում տեղի է ունեցել սպանություն, կասկածյալը Գասպարյանի ամուսնու ընկերն է, որը փախուստի մեջ է:
