Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետը կայցելի Ադրբեջան. Լուսանկար

Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետ Սելջուկ Բայրաքթարօղլուն կայցելի Ադրբեջան:
«Այցի շրջանակներում Բայրաքթարօղլուն կմասնակցի Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ Կովկասի իսլամական բանակի Բաքու ժամանման և քաղաքի բոլշևիկներից ազատագրման 107-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողությանը։
Միջոցառումները կանցկացվեն թուրք զինվորների հուշահամալիրում և շեհիդների ծառուղում»,- հաղորդում են արդբեջանական լրատվամիջոցները։
