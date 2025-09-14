14/09/2025

Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետը կայցելի Ադրբեջան. Լուսանկար

Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետ Սելջուկ Բայրաքթարօղլուն կայցելի Ադրբեջան:

«Այցի շրջանակներում Բայրաքթարօղլուն կմասնակցի Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ Կովկասի իսլամական բանակի Բաքու ժամանման և քաղաքի բոլշևիկներից ազատագրման 107-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողությանը։

Միջոցառումները կանցկացվեն թուրք զինվորների հուշահամալիրում և շեհիդների ծառուղում»,- հաղորդում են արդբեջանական լրատվամիջոցները։

