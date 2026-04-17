Թրամփը դառնում է լիովին թունավոր Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար

«Միացյալ Նահանգների հետ մերձավորությունը ներկայիս համատեքստում լավ չընդունվեց հունգարացի ընտրողների կողմից», – ասաց Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
ՓԱՐԻԶ — Դոնալդ Թրամփը Եվրոպայում այնքան քաղաքականապես թունավոր է դարձել, որ նույնիսկ նրա ամենամոտ գաղափարախոսական դաշնակիցները նրան ավելի ու ավելի են համարում որպես խոչընդոտ։
«Մենք պետք է պահպանենք մեր հեռավորությունը», – երեքշաբթի օրը կայացած հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի Մարին Լե Պենն ասել է իր ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության պատգամավորներին, ըստ ներկա կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Եվրոպայի աջակողմյան պոպուլիստները հեռանում էին ԱՄՆ նախագահից նույնիսկ նախքան Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կրած ծանր պարտությունը կիրակի օրվա խորհրդարանական ընտրություններում։ Մրցույթում Թրամփի կողմից բազմիցս հավանություն էր տրվել, իսկ վերջին օրերին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցը։
Օրբանի պարտությունը, զուգորդված Իրանի պատերազմի հետևանքների և Թրամփի՝ Հռոմի պապի հետ պայքարի հետ, արագացրել է նրանց նահանջը։
Մինչդեռ ոմանք առավելություններ են տեսնում Թրամփի հետ կապերը պահպանելու մեջ, «ընտրությունների կոնկրետ համատեքստում դա հատկապես խոստումնալից մոտեցում չէ», – ասաց ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցության պատգամավոր Տորբեն Բրագան, որը Բունդեսթագի՝ Գերմանիայի խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ է։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար Թրամփի հարձակումները Հռոմի պապ Լեոյի վրա վճռորոշ պահ էին։ Սակայն Սուրբ Հորը կողմն անցնելը նրա համար նաև քաղաքական հարմարության հարց էր՝ հաշվի առնելով նրա կաթոլիկ աջակցության բազան և այն փաստը, որ Բոլոնիայից մինչև Բուդապեշտ եվրոպացիները մեղադրում են ԱՄՆ նախագահին Մերձավոր Արևելքում հակամարտության և էներգակիրների գների աճի համար։
«[Օրբանի] պարտությունը չի կարող պայմանավորված լինել միայն ընտրողների հոգնածությամբ», – ասաց «Ազգային միավորման» ավագ գործիչը, ում, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանունություն էր տրամադրվել՝ անձնական զրույցների մանրամասները կիսելու համար։ «Միացյալ Նահանգների հետ մոտիկությունը ներկայիս համատեքստում լավ չընդունվեց հունգարացի ընտրողների կողմից»։
Հաջորդ տարվա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հաղթելու լավագույն դիրքում հայտնվելու համար «Ազգային միավորումը», հավանաբար, կփորձի խուսափել Թրամփի վարչակազմին մոտ դիրքում հայտնվելուց։
Հռենոսի մյուս կողմում AfD-ի օրենսդիրները նմանատիպ մոտեցում են ցուցաբերում սեպտեմբերին սպասվող կարևոր տարածաշրջանային ընտրությունների կապակցությամբ։
AfD-ի պատգամավոր Մաթիաս Մուսդորֆը X-ում ասել է, որ Բուդապեշտի և Թրամփի վարչակազմի միջև «բարեկամության ցուցադրական ցուցադրությունը», այդ թվում՝ Վենսի՝ Օրբանին աջակցելու որոշումը, «կախված է [հունգարիայի առաջնորդի] պարանոցից՝ ինչպես ջրաղացաքարեր»։
MAGA-ն դառնում է գլոբալ
Երբ Թրամփը անցյալ տարի վերադարձավ Սպիտակ տուն, թվում էր, թե նա կարող է խթանել նմանատիպ մտածողությամբ հակամիգրացիոն պոպուլիստական շարժումները այլուր, որոնք պայքարում էին իշխանություն կամ հեղինակություն ձեռք բերելու համար։
Թրամփի վարչակազմը նույնիսկ պաշտոնականացրեց իր ջանքերը՝ ստեղծելու գաղափարական դաշնակիցների միջազգային ցանց՝ որպես իր ազգային անվտանգության ռազմավարության մաս։
Սկզբում AfD-ն Թրամփի աջակցությունը համարեց լեգիտիմություն զարգացնելու և կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողականների վրա ճնշումը մեծացնելու հնարավորություն՝ վերացնելու Գերմանիայի «firewall»-ը, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր գործող ոչ պաշտոնական արգելք է՝ ծայրահեղ աջակողմյաններին կառավարելուց կանխելու համար։
AfD-ի առաջնորդ Ալիս Վայդելը շարունակել է փորձել Թրամփի վարչակազմը լավ հարաբերությունների մեջ պահել իր կուսակցության հետ՝ լրագրողներին ասելով, որ Թրամփի հետ սերտ կապերը բեռ չի համարում և որ կարծում է, որ «Օրբանը շատ լավ քարոզարշավ է անցկացրել»։
Լը Պենի «Ազգային միավորումը» ավելի կասկածամիտ է եղել՝ հաշվի առնելով Թրամփի ժողովրդականությունը Ֆրանսիայի ընտրողների և ծայրահեղ աջ կուսակցության սեփական ընտրողների շրջանում։
«Կապիտոլիումի վրա հարձակումից ի վեր [2021 թվականին՝ Թրամփի 2020 թվականի ընտրություններում պարտությունից հետո] Մարին Լը Պենը հասկացավ, որ լավ միտք չէ նրան չափազանց մոտենալը։ Նա շատ զգույշ է և պահպանել է իր հեռավորությունը», – ասել է մրցակից ծայրահեղ աջակողմյան խմբի նախկին պաշտոնյան։
Վաշինգտոնի հետ սերտ կապերը «կարող են լինել խոչընդոտ և սխալ մեկնաբանվել», – կրկնեց Լե Պենի մտերիմ դաշնակիցներից մեկը։ «Մենք սիրում ենք մեր ընկերներին Վաշինգտոնում, բայց չենք ուզում, որ նրանք մեզ ասեն, թե ինչ անենք»։
Դա չի նշանակում, որ Լե Պենը չի աջակցել վարչակազմին, երբ դա հարմար է եղել։ Պերպինյանի քաղաքապետ Լուի Ալիոն անցյալ տարի ներկայացրել է «Ազգային հանրահավաքը» սպանված աջակողմյան փոդքասթեր Չարլի Քըրքի հուշարձանին։ Իսկ Լե Պենը և կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելան այն տարբեր ֆրանսիացի քաղաքական առաջնորդների թվում էին, որոնք ընդունել են Ֆրանսիայում ԱՄՆ դեսպան Չարլզ Քուշների հետ հանդիպելու հրավերը։
«Ազգային հանրահավաքի» վերևում մեջբերված բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ Քուշների հետ հանդիպումը «ցույց է տալիս, որ մենք ունակ ենք խոսել աշխարհի մեծագույն խաղացողների հետ»։
Օրբանի ժառանգությունը
ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը Իրանի հետ արագացրել է Թրամփի գաղափարական դաշնակիցների միջև հաշվեհարդարը, քանի որ AfD-ի ղեկավարությունը գնալով ավելի է հեռանում նրա ԱՄՆ վարչակազմից։
Սակայն Օրբանի ժառանգությունից դեռ շատ բան է մնացել, որը ծայրահեղ աջերը կարող են շարունակել։
Օրբանը Եվրոպայում պոպուլիստական օրակարգի ձևանմուշն էր. ԵՄ ինստիտուտների նկատմամբ բախումնային վերաբերմունք և օրենքի գերակայության և լրատվամիջոցների վրա հարձակումներ։ Դաշինքի շատ ազգայնական կուսակցություններ նման մարտավարություն են ընդունել իրենց երկրում։
Այդ դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ Օրբանին արժեցան ընտրություններում հաղթանակ. ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների մեծ մասը Պետեր Մագյարի հաղթանակը վերագրում է նրա կենտրոնացմանը կոռուպցիայի և հացի ու կարագի հարցերի վրա։
Հաշվի առնելով, որ Բրյուսելի նկատմամբ թշնամանքը ո՛չ վճռորոշ դեր խաղաց, ո՛չ էլ խափանեց մրցակցությունը, Օրբանի պարտությունը չի նշանակի Եվրոպական հանձնաժողովի դեմ «պայքարի ավարտը», ասել է վերևում մեջբերված Լե Պենի մտերիմ դաշնակիցը։
«Մեզ անհրաժեշտ է մեծ երկիր, որը կառաջնորդի ապստամբությունը», – ասել է դաշնակիցը։ «Եթե մենք հաղթենք 2027 թվականին, մյուս երկրները կհետևեն մեզ»։
