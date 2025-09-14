Ինչո՞ւ է Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում «շտապում»

Թուրքիայի հատուկ բանագնաց Սերդեր Քըլըչը ժամանել է Երևան, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը գտնվել է Հռոմում:
Ինչպես հասկացվում է «Անադոլուի» տեղեկատվությունից, նա Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում հանդես է եկել զեկույցով, ապա պատասխանել իրեն ուղղված հարցերին:
Ըստ երևույթին՝ ի թիվս այլոց՝ Թուրքիայի արտգործնախարարին ուղղվել է նաև հայ-թուրքական կարգավորման վերաբերյալ հարց: Այդ մասին «Անադոլուն» հայտնում է, որ Ֆիդանը կարևորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերություների հաստատման պատմական ռիսկը, այդ գործընթացի համար շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և նրա աջակիցներին և հավելել, որ նախագահ Թրամփը Վաշինգտոնում ամրագրել է պատմական համաձայնությունը:
«Հենց որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական համաձայնագիր ստորագրվի, մենք նույնպես արագորեն կկարգավորենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները»,- ասել է Ֆիդանը՝ մինչ այդ հայտարարելով, որ Թուրքիան հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի ստորագրումն ակնկալում է եկող տարվա առաջին կեսին:
Այս առթիվ այլ տեղեկատվություն առայժմ չկա, Ֆիդանի հայտարարությանը Բաքվի մամուլը չի անդրադարձել, ուստի մնում է ապավինել «Անադոլուի» բարեխղճությանը և ուշադրության առնել այն, որ Թուրքիա այցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանին Երևան է հրավիրել՝ մասնակցելու Եվրոպայի ժողովրդավարական հանրության խորհրդաժողովին:
Դատելով Ֆիդանի ակնկալիքից՝ Անկարան հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի վերջնական ստորագրումը տեսնում է այդ ժամանակահատվածում: Ըստ էության՝ դա նշանակում է, որ Թուրքիան հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի ստորագրումը չի պայմանավորում Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններով:
Սա, իհարկե, նախնական տպավորություն է: Բայց երևում է՝ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում «շտապում է»: Ինչո՞ւ, պատճառները մի քանիսը կարող են լինել, բայց դա արդեն բոլորովին այլ թեմա է:
Բաց մի թողեք
Դիանա Գասպարյանը մի խնդրից չպրծած, նոր խնդրի մեջ է թաթախվում, ինչ է պատահում ՔՊ-ական լինելուց հետո
«Ոչ մի քայլ հետ, թիկունքում Մոսկվան է» մարտակոչը կփրկի Ռուսաստանն արդյոք
Հակամարտության ո՞ր ճամբարում է Ալիևը