Ինչո՞ւ որոշեցիր Քեզ զրկել մի քանի տարի պատվով ապրելու իրավունքից․ Ղազարյանը՝ Ձախ Հարութին․ Լուսանկար

Հասարակական, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Ձախ Հարութը տեղավորվեց ձախակողմյան շարքում։ Ասա մեկ է այլևս երգել չես կարողանում, ինչո՞ւ որոշեցիր Քեզ զրկել մի քանի տարի պատվով ապրելու իրավունքից»։

Հիշեցնենք՝ երեկ «Ֆեստիվառ» զբոսաշրջային-երաժշտական փառատոնի շրջանկներում Հրազդանում կայացել է երգիչ Հարութ Փամբուկչյանի՝ Ձախ Հարութի մենահամերգը:

Նշենք, որ հանրության շրջանում մեծ դժգության ալիք է առաջացրել այն, որ իշխանությունները քեֆ-ուրախություն են կազմակերպել Ադրբեջանի կողմից ՀՀ սուվերեն տարածքների վրա հարձակման օրը։

