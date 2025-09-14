Ինչո՞ւ որոշեցիր Քեզ զրկել մի քանի տարի պատվով ապրելու իրավունքից․ Ղազարյանը՝ Ձախ Հարութին․ Լուսանկար

Հասարակական, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«Ձախ Հարութը տեղավորվեց ձախակողմյան շարքում։ Ասա մեկ է այլևս երգել չես կարողանում, ինչո՞ւ որոշեցիր Քեզ զրկել մի քանի տարի պատվով ապրելու իրավունքից»։
Հիշեցնենք՝ երեկ «Ֆեստիվառ» զբոսաշրջային-երաժշտական փառատոնի շրջանկներում Հրազդանում կայացել է երգիչ Հարութ Փամբուկչյանի՝ Ձախ Հարութի մենահամերգը:
Նշենք, որ հանրության շրջանում մեծ դժգության ալիք է առաջացրել այն, որ իշխանությունները քեֆ-ուրախություն են կազմակերպել Ադրբեջանի կողմից ՀՀ սուվերեն տարածքների վրա հարձակման օրը։
