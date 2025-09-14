14/09/2025

Վարորդը վրաերթի է ենթարկել քաղաքացիներին, նրանք հոսպիտալացվել են. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/09/2025 1 min read

Այսօր սեպտեմբերի 13-ին ատովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 19։50-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի բնակիչ, 21-ամյա ծնված Ռուբեն Դ․-ն իր վարած «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենայով Դրոյի փողոցում հետիոտնի համար նախատեսված անցման վայրում վրաերթի է ենթարկել 2 հետիոտնի։

Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և օգնել է օպերատիվորեն ժամանած բժիշկների հերթապահ խմբերին վիրավորներին տեղափոխել Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։

Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Նաիրիտ ենթակայանում մահացած երիտասարդն արցախցի է. Լուսանկար

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղարքունիքում ամեն երրորդն աղքատ է, ինչ է առաջարկում Մեր ձևով շարժումը

13/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը խստացնում է ռուսների մուտքը անդամ 27 պետություններ

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում քաղաքական «թեժ աշուն» է

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիանա Գասպարյանը մի խնդրից չպրծած, նոր խնդրի մեջ է թաթախվում, ինչ է պատահում ՔՊ-ական լինելուց հետո

14/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի գլխավոր ֆիզկուլտմեթոդիստը դարձիր

14/09/2025 infomitk@gmail.com