Վարորդը վրաերթի է ենթարկել քաղաքացիներին, նրանք հոսպիտալացվել են. Լուսանկար

Այսօր սեպտեմբերի 13-ին ատովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 19։50-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի բնակիչ, 21-ամյա ծնված Ռուբեն Դ․-ն իր վարած «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենայով Դրոյի փողոցում հետիոտնի համար նախատեսված անցման վայրում վրաերթի է ենթարկել 2 հետիոտնի։
Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և օգնել է օպերատիվորեն ժամանած բժիշկների հերթապահ խմբերին վիրավորներին տեղափոխել Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։
Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։
Բաց մի թողեք
Նաիրիտ ենթակայանում մահացած երիտասարդն արցախցի է. Լուսանկար
Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին
Գեղարքունիքում ամեն երրորդն աղքատ է, ինչ է առաջարկում Մեր ձևով շարժումը