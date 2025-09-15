Այ, սրանք քպ-ականների եղբայրներն են, սրանց հետ գնացեք ապրեք, թե կարող եք … Պողոսյան

Այսօր Ադրբեջանի ՆԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ օկուպացված Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ոմն Կարեն Ալբերտի Ավանեսյան (1967 թ.), իբր թե զինված փորձել էր մոտենալ միջոցառման անցկացման վայր, որտեղ գտնվում էր բռնապետ Ալիևը, սակայն ոստիկանության հետ բախման արդյունքում Կարեն Ավանեսյանը իբրև թե ձերբակալվել է։
Իհարկե, ճանաչելով թշնամուն, ակնհայտ է, որ սա ևս մեկ բեմադրություն է, բայց այստեղ կարևորն այլ է` ներքևում դրված են սքրիններ, թե ազերիներն հայերի հետ բարեկամությունն ինչպես են պատկերացնում։
Այ, սրանք քպ-ականների եղբայրներն են, սրանց հետ գնացեք ապրեք, թե կարող եք…
Արա Պողոսյան
Բաց մի թողեք
Երբ է գալու Երևանը հանձնելու ժամանակը, այլապես՝ պատերազմ կլինի․ Վարդանյան
Մեզ պետք է վերականգնել մեր իրավունքներն, արդարությունն ու ազատությունը․ Իշխանյան
Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Վելայաթին արհեստական Ադրբեջանի համար օգտագործել է Առան տեղանունը