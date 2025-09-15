«Գրանդ Սվիս 2025». Հայ շախմատիստների արդյունքները 10 խաղափուլից հետ

Ուզբեկստանի Սամարղանդ քաղաքում ընթացող «Գրանդ Սվիս 2025» շախմատի մրցաշարի ավարտին մնացել է մեկ խաղափուլ:
Հայ շախմատիստների արդյունքները 10 խաղափուլից հետո.
Շանթ Սարգսյան՝ 6 միավոր
Արամ Հակոբյան՝ 5.5 միավոր
Ռոբերտ Հովհաննիսյան՝ 4.5 միավոր
Գաբրիել Սարգսյան՝ 4 միավոր
Հայկ Մարտիրոսյան՝ 4 միավոր
Շանթը գտնվում է 15-րդ հորիզոնականում և վերջին խաղափուլում կմրցի 2722 վարկանիշ ունեցող Ժավոխիր Սինդարովի հետ:
Վերջին խաղափուլից առաջ 7 միավորով մրցաշարի առաջատարներն են՝ Մաթիաս Բլյուբաումը (Գերմանիա), Ալիռեզա Ֆիրուզջան (Ֆրանսիա), Անիշ Գիրին (Նիդերլանդներ), Հանս Մոկե Նիմանը (ԱՄՆ) և Վինսենթ Կայմերը (Գերմանիա)
Կանանց մրցաշարում Էլինա Դանիելյանը ունի 6 միավոր և վերջին խաղափուլից առաջ գտնվում է 9-րդ հորիզոնականում: Լիլիթ Մկրտչյանը ունի 4 միավոր:
Կանանց մրցաշարի առաջատարներն են Եկատերինա Լահնոն (ՖԻԴԵ) և Վաիշալի Ռամեշբաբուն (Հնդկաստան), ովքեր ունեն 7.5 միավոր։
11-րդ խաղափուլը կմեկնարկի սեպտեմբերի 15-ին՝ Հայաստանի ժամանակով 13:00-ին։
