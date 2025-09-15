Ինչպես կարելի է սրբատաշ տուֆը այլանդակել գրաֆիտիով․ Լուսանկար

Կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար, ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը քննադատել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ճակատային պատին արված գրաֆիտիով որմնանկարը։
Նա նշել է, որ ամեն օր մարդիկ հույս են փայփայում, թե քաղաքը կպահպանվի տգիտությունից և շահամոլությունից, սակայն իրականությունն այլ է։ Պետրոսյանի խոսքով՝ անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է սրբատաշ տուֆը, որը պատմական ու քաղաքակրթական արժեք է կրում, աղավաղել ժամանակավոր գրաֆիտիով։
Ճարտարապետը շեշտել է, որ նման միջամտությունները ոչ միայն վնասում են քաղաքի ճարտարապետական դեմքը, այլ նաև անտեսում են մշակութային ժառանգության կարևորությունը։
