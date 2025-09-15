15/09/2025

Կադաստրի կոմիտեն հերքել է ղեկավարի և գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ միջադեպ եղել, թե՝ չի եղել

infomitk@gmail.com 15/09/2025 1 min read

Կադաստրի կոմիտեն հերքել է կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի և գլխավոր քարտուղար Մհեր Խաչատրյանի մասնակցությամբ միջադեպի վերաբերյալ տեղեկություններն ու հրապարակումները:

«Զանգվածային լրատվության միջոցներում ու սոցցանցերում շրջանառվող տեղեկատվությունը, թե Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը և գլխավոր քարտուղար Մհեր Խաչատրյանը մասնակցություն ունեն քաղաքացու առևանգման և ծեծի ենթարկելու մեջ, չի համապատասխանում իրականությանը։

Խնդրում ենք զերծ մնալ չճշտված տեղեկատվություն տարածելուց»,- ասվում է հայտարարության մեջ։

ՆԳՆ-ից փոխանցել են, որ քաղաքացուց ծեծի ենթարկվելու վերաբերյալ ստացվել է հաղորդում, որն անմիջապես, պատշաճ կարգով, արձանագրվել է և ուղարկվել նախաքննական մարմին։ ՆԳՆ ոստիկանության կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքներն ու անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։

Պարզվում են նաև Կադաստրի կոմիտեի պետի հնարավոր մասնակցության մասին լուրերը:

