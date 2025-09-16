16/09/2025

Հայաստանում Թուրքիայի դեսպանի մրցույթը հայտարարվում է բացված

infomitk@gmail.com 16/09/2025 1 min read

Համատեղության կարգով նախարար աշխատող ֆեյսբուքյան ստատուսչիներից մեկը հարցնում է ինչպե՞ս կվերաբերվեք, եթե Թուրքիայի սահմանային կնիքի վրա հայտնվի Արագածի նկարը։

Հայաստանում Թուրքիայի դեսպանի մրցույթը հայտարարվում է բացված։

Մեսրոպ Առաքելյանի ֆեյսբուքյան գրառումը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձեզ այժմ տվել են Մասիսի նկարով և Մկոյով զբաղվելու ժամանակավոր օրակարգ, իսկ խորքում ․․․

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քֆուրից անդին քննարկումներն ավելի լուրջ հարցադրումների են բերում

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վստահեցնում եմ՝ հանդիսատեսի մեծ մասը այդ ներկայացման մեջ տեսնում և տեսնելու է դավաճան այս իշխանությանը. Ջուլֆալակյան

16/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձեզ այժմ տվել են Մասիսի նկարով և Մկոյով զբաղվելու ժամանակավոր օրակարգ, իսկ խորքում ․․․

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեղարկվում են Մկոյի մասնակցությամբ ներկայացումները․ Լուսանկար

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

6 տարի անց էլ Պուգաչովան գերազանցել է Պուտինին

16/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

3 տարվա ազատազրկում կրտսեր սերժանտի նկատմամբ․ կայացվել է Ազատ գյուղի զորամասի հրդեհի գործով առաջին վճիռը

16/09/2025 infomitk@gmail.com