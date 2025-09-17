Թրամփը տիկնոջ հետ պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում է. ինչպես են դիմավորել նրանց, և ովքեր են դժգոհ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ՝ Մելանյա Թրամփի հետ Մեծ Բրիտանիա է ժամանել այցով, որի ընթացքում նա ժամանակ կունենա երթևեկելու թագավորական կառքով։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մեծ Բրիտանիա է ժամանել իր երկրորդ պետական այցով։ Նա հանդիպելու է Չարլզ III թագավորի հետ։ Նրա պատվին Վինձորի ամրոցում կկայանա արարողություն, որը կներառի կառքով զբոսանք, պետական ճաշկերույթ, ռազմական ինքնաթիռների շքերթ և հրավառություն։
Մեկ օր անց ԱՄՆ նախագահը կընդունվի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի կողմից՝ քննարկելու երկկողմ ներդրումային ծրագրերը, պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերը, Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը, Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման դադարեցման ուղիները և Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը։
Սա Թրամփի առաջին պետական այցն է երկրորդ ժամկետում նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո:
Ինչ քննարկումներ և օրակարգ է սպասվում
Սթարմերի խոսնակը Թրամփի այցը անվանել է «պատմական հնարավորություն համաշխարհային կայունության և անվտանգության համար վճռորոշ պահին»։
«Վարչապետը կքննարկի մեր երկրների առջև ծառացած մարտահրավերները և այն հնարավորությունները, որոնք բացվում են մեր խորը և աննախադեպ հարաբերությունների նոր դարաշրջանի սկզբում», – լրագրողներին ասել է նա։
Թրամփի ժամանման նախօրեին ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը և Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ռեյչել Ռիվզը հայտարարել են Լոնդոնի և Վաշինգտոնի միջև համագործակցությունը խորացնելու համար «Տրանսատլանտյան աշխատանքային խմբի» ստեղծման մասին։
Հինգշաբթի օրը Սթարմերը և Թրամփը պետք է ստորագրեն միջուկային էներգիայի վերաբերյալ համաձայնագրեր և ընդլայնեն համագործակցությունը պաշտպանական տեխնոլոգիաների ոլորտում:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն արդեն փորձել է օգտագործել իր ազդեցությունը՝ կայունացնելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինային, սակայն առայժմ սահմանափակ հաջողությամբ: Եվ չնայած ամերիկացի առաջնորդը դժգոհություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից, նա մինչ օրս չի կարողացել կատարել իր խոստումը՝ նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ՝ խաղաղության բանակցություններից հրաժարվելու համար:
Սթարմերը և Թրամփը նաև տարբեր կարծիքներ ունեն Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացվող պատերազմի վերաբերյալ իրենց գնահատականների վերաբերյալ. Լոնդոնը պլանավորում է սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ-ում ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։
Չնայած իրենց տարաձայնություններին, Դոնալդ Թրամփը կդառնա ԱՄՆ առաջին նախագահը, որը երկու բարձր մակարդակի պետական այց կկատարի Մեծ Բրիտանիա։
Զուգահեռ՝ Թրամփի այցին ընդառաջ բողոքի ցույցեր են
Ոչ բոլորն են ուրախ Վաշինգտոնից եկած հյուրերին դիմավորելու համար։ CNN-ի տվյալներով՝ ոստիկանությունը ձերբակալել է չորս մարդու, երբ քաղաքական ակտիվիստների մի խումբ Վինձորի ամրոցի պատերին ցուցադրել է Թրամփի և սեռական հանցագործությունների համար դատապարտված Ջեֆրի Էփշտեյնի հարաբերությունների վրա ուշադրություն հրավիրող պատկերներ։
Նրանք ցուցադրել են Թրամփի և Էփշտեյնի միասին պատկերներ, ինչպես նաև այն նամակի պատճենը, որը ԱՄՆ ներկայիս նախագահը, ենթադրաբար, նվիրել էր Էփշտեյնին իր 50-ամյակի կապակցությամբ։
