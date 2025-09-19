19/09/2025

«Դարի գործարք»․ Պլանավորված և մշակված ծրագիրը շուտով կհրապարակեմ․ Զուրաբյան

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրում է․

Իշխանության քարոզչությունը կայանում է նրանում, որ TRIPP-ին այլընտրանք չկա և ընդդիմությունը խաղաղության այլ ծրագիր չի կարող առաջարկել:

Մենք արդեն հանդես ենք եկել «Զանգեզուրյան տրանսպորտային հանգույց» ծրագրով, որն իր մեջ ներառում է TRIPP գումարած BRICS տրամաբանությամբ երկաթուղիների կառուցում:

Այսինքն, մենք ոչ թե հրաժարվելու ենք TRIPP-ից, քանի որ, լավ թե վատ, միջազգային պայմանագրերից հրաժարումը հանգեցնելու է վատ հետևանքների, այլ համատեղելու ենք հյուսիս-հարավ երկաթուղու կառուցումը TRIPP-ի հետ, որը տնտեսապես կհամադրի նաև BRICS երկրների տնտեսական շահերը տարածաշրջանային այլ երկրների շահերի հետ և Զանգեզուրը՝ կոնսորցիումի միջոցով ներդաշանակելով բոլոր աշխարհաքաղաքական խաղացողների շահերը, կդառնա տրանսպորտային հանգույց, որտեղից բոլոր երկրները կունենան իրենց մասնաբաժինը:

Սա թույլ կտա ունենալ ոչ թե անվտանգային և տնտեսական միայն մեկ երաշխավոր՝ ԱՄՆ֊ի տեսքով, այլ սրան կմասնակցեն և Ամերիկան, և Ռուսաստանը, և Իրանը, և Հնդկաստանն ու Չինաստանը՝ Զանգեզուրը դարձնելով աշխարհաքաղաքական հաշտության խաչմերուկ և տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույց:

Սա Հայաստանի համար կլինի «դարի գործարքը» ու կապահովի կայուն խաղաղություն և զարգացում:

Սա արդեն իսկ մանրամասն պլանավորված և մշակված ծրագիր է, որը կհրապարակեմ շուտով:

