Ինչ միջոցառումներ կլինեն՝ նվիրված ՀՀ անկախության տոնին

ՀՀ անկախության տոնին ԿԳՄՍՆ ենթակայության տարբեր մշակութային հաստատություններում նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ: Այս մասին տեղեկացնում են ԿԳՄՍՆ-ից:
ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում կբացվի «Սրբազան երկխոսություն․ Լուվրից Հայաստանի պատմության թանգարան» խորագրով աննախադեպ միջազգային ցուցահանդեսը։ Այս բացառիկ ցուցահանդեսի շրջանակում առաջին անգամ Հայաստանում կցուցադրվեն Լուվրի թանգարանի հավաքածուներից 16 ուշագրավ ցուցանմուշներ, որոնք կհամադրվեն Հայաստանի պատմության թանգարանի երկու տասնյակից ավելի արժեքավոր թանգարանային առարկաների հետ։ Առանձնակի է ներկայացվելու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից փոխառված Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալի մասունքարանը։ Ցուցահանդեսը կգործի վեց ամիս՝ մինչև 2026 թվականի մարտ ամիսը:
ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության համագործակցությամբ սեպտեմբերի 21-ին Արմավիր քաղաքում կայանալու է «Ֆեստիվառ» փառատոնը՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ:
Անկախության տոնին ընդառաջ՝ միջոցառումներ են նախատեսված նաև տոնի նախընթաց օրերին. սեպտեմբերի 20-ին՝ ժամը 19:00-ին, Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի դահլիճում իրականացվելու է «Էս գիշեր, աշնան գիշեր» խորագրով համերգ: Սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կողմից ևս իրականացվելու են համերգներ՝ նվիրված ՀՀ անկախությանը:
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հրավիրում է մասնակցելու Օպերայի շենքի լույսերի վառման արարողությանը. «Սեպտեմբերի 21-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, ժամը 21:00-ին սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ Ազատության հրապարակ՝ մասնակցելու Օպերայի շենքի լույսերի վառման արարողությանը»:
Բաց մի թողեք
Հնարավոր է թափվեն ամսական նորմայի չափ տեղումներ
Սեպտեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Խոսեք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ տխրեցնում և անհանգստացնում է
Տեր Արամ քահանային ուղղված ըստ իր տարիքի 33 կետերից բաղկացած հարցեր Դպիրից