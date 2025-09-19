19/09/2025

Հերթական կադրային փոփոխությունը Արդարադատության նախարարությունում․ Լուսանկար

19/09/2025

Դատախազության երկարամյա աշխատակից, 2 տարի առաջ Քննչական կոմիտեում բարձր պաշտոնի նշանակված Արսեն Սիմոնյանը, որին այս տարվա մարտին արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը նշանակեց վերահսկողության վարչության պետ, օրեր առաջ ազատման դիմում է գրել։

Սիմոնյանի վերահսկողության տակ են եղել նոտարական գրասենյակները, Քրեակատարողական ծառայությունն ու Պետական ռեգիստրը։

Համակարգից մեզ պատմում են, որ Սիմոնյանի եւ Գալյանի հարաբերությունները լարված են եղել մի քանի ամիս, Գալյանը դժգոհ է եղել Սիմոնյանից, քանի որ նա մարդկանց սխալների, խախտումների վրա «աչք է փակել»:

Գալյանն ասել է՝ չի ձգում։ Այդ ընթացքում Սիմոնյանը մասնավոր ոլորտից ավելի բարձր աշխատավարձով առաջարկ է ստացել եւ հեռացել։ Սրբուհի Գալյանը` իր նշանակման օրվանից ազատվում է նախկին նախարարների կադրերից` իր կադրերին նշանակելով, որոնք հիմնականում իրենից տարիքով փոքր են ու ավելի անփորձ, նրանց մեջ շատ են կանայք: Հին կադրերի մի մասն էլ հեռանում է ինքնակամ՝ դժգոհ նախարարի վերաբերմունքից։

