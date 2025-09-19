19/09/2025

Հնարավոր է թափվեն ամսական նորմայի չափ տեղումներ

infomitk@gmail.com 19/09/2025 1 min read

Սև ծովից ակտիվ ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված այսօր հանրապետության մի շարք շրջաններում հնարավոր է թափվեն ամսական նորմայի չափ տեղումներ

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ միջոցառումներ կլինեն՝ նվիրված ՀՀ անկախության տոնին

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Խոսեք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ տխրեցնում և անհանգստացնում է

18/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Արամ քահանային ուղղված ըստ իր տարիքի 33 կետերից բաղկացած հարցեր Դպիրից

18/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության․ ԱԺ-ից ԱԱԾ

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիայի խորհրդարանում ԱԲ նախարարի ելույթից հետո շշեր և Սահմանադրության օրինակներ են նետել վարչապետի վրա

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ը մեծ ազդեցություն չունի Իսրայելի քաղաքականության վրա. թերևս հակառակն է». Ֆիդան

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրազմ Ռոթերդամցու «Գովք հիմարությանն» ու Օրվելի «Անասնաֆերման» ակտուալ են, քան՝ «Իրական Հայաստանի գեղագիտության․․․․» հայեցակարգ-զառանցանքը

19/09/2025 infomitk@gmail.com