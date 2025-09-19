19/09/2025

Մոսկվան Բաքվի հետ հարաբերություններում անցնում է «հարձակման»

infomitk@gmail.com 19/09/2025 1 min read

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը սեպտեմբերի 17-ին մամուլի հաղորդագրություն է տարածել Ստավրոպոլի երկրամասում ահաբեկչություններ կազմակերպելու կասկածանքով Ադրբեջանի քաղաքացու ձերբակալության մասին:

Ըստ ԱԴԾ-ի նախնական վարկածի՝ այդ անձը, կատարելով Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններից ստացած հանձնարարությունը, երկրամասի տարբեր քաղաքներում ձեռք է բերել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ նյութեր, որոնք պահել է թաքստոցում:

Ձերբակալվածը տևական ժամանակ հետախուզել է Եսենտուկի և Ստավրոպոլ քաղաքների շինությունները, այդ թվում՝ վարչական մարմինների նստավայրերը՝ մտադրություն ունենալով տեղադրել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր և իրականացնել ահաբեկչություն:

ՌԻԱ-Նովոստիի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության տեքստում առկա է երկու չափազանց կարևոր ձևակերպում: Նախ ասված է, որ Ադրբեջանի քաղաքացին «անդամագրվել է Ուկրաինայի Անվտանգության ծառայության ենթակա ահաբեկչական կազմավորումներից մեկին», ապա կոնկրետացված, որ անձն ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր հավաքելիս օգտագործել է հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներում ծառայության ընթացքում ձեռք բերած հմտությունները:

Ռուսաստանի ԱԴԾ-ն, ըստ էության, բացահայտում է, որ Ադրբեջանի ԶՈՒ հատուկ նշանակության զորախմբի զինծառայողը, համագործակցելով Ուկրաինայի Անվտանգության ծառայության հետ, մուտք է գործել ՌԴ Ստավորոպոլի երկրամաս և Եսենտուկի ու Ստավորպոլ քաղաքների վարչական շենքերում պայթյուններ իրականացնելու փորձ արել:

Սա հստակ ծանուցում է, որ Ուկրաինայի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն Ռուսաստանի Դաշնության դեմ համատեղ պայքարի մշակված ծրագիր ունեն: Նման տեղեկություն ՌԴ ԱԴԾ-ն հրապարակայնացնում է առաջին անգամ, ինչից ակնհայտորեն հետեւում է, որ Մոսկվան Բաքվի հետ հարաբերություններում անցնում է «հարձակման»: Պաշտոնական Բաքուն այդ առթիվ տեսակետ դեռևս հրապարակային տեսակետ չի հայտնել:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կողմերից որի՞ համար է Ալիևի միջնորդությունը դարձել չպահանջված

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը կանգնում է Էրդողանի հետ բարիկադի հակառակ կողմո՞ւմ

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Արամի սիրելի հերոսը Կադիրովն է, Փաշինյանը նման է արդյոք Կադիրովին

18/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ Սրբազանների ապօրինի դատավարության․ ԱԺ-ից ԱԱԾ

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիայի խորհրդարանում ԱԲ նախարարի ելույթից հետո շշեր և Սահմանադրության օրինակներ են նետել վարչապետի վրա

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ը մեծ ազդեցություն չունի Իսրայելի քաղաքականության վրա. թերևս հակառակն է». Ֆիդան

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրազմ Ռոթերդամցու «Գովք հիմարությանն» ու Օրվելի «Անասնաֆերման» ակտուալ են, քան՝ «Իրական Հայաստանի գեղագիտության․․․․» հայեցակարգ-զառանցանքը

19/09/2025 infomitk@gmail.com