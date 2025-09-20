20/09/2025

Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, «կիր»-ի գործարանում վերամբարձ կռունկին ամրացված զամբյուղից 2 աշխատակիցներ վայր են ընկել

infomitk@gmail.com 20/09/2025 1 min read

Այսօր՝ սեպտեմբերի 20-ին, աշխատանքային կանոնների չպահպանման հետևանքով արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 11:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արտաշատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Շահումյան գյուղում գործող «Հայասա» գործարանից 2 քաղաքացի տեղափոխվել է «Արտաշատ» բժշկական կենտրոն։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված գործարանից, որը ավելի շատ հայտնի է «կիր»-ի գործարան, «Արտաշատ» բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել Արարատի մարզի բնակիչներ 64-ամյա Կարապետ Մ.-ն և 64-ամյա Արսեն Ա.-ն։

Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ վիրավորներից մեկի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, իսկ մյուսինը՝ միջին ծանրության։

Բաց մի թողեք

1 min read

4 երեխաները վերադարձվել են ընտանիք, փորձաշրջան է սահմանվել

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում՝ Կենտրոնի տարածքում հայտնաբերվել է ՀՀ և ՌԴ 69-ամյա քաղաքացու մարմինը

19/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դի

18/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու է Հակոբ Արշակյանը դարձել անցանկալի անձ Նիկոլ Փաշինյանի համար

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, «կիր»-ի գործարանում վերամբարձ կռունկին ամրացված զամբյուղից 2 աշխատակիցներ վայր են ընկել

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինին զայրացրել է Կադիրովի որդու ժամացույցը, կոնֆլիկտ է հասունանում․ Լուսանկար

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի համար սուրճ դնողը ու սուրճին սպասողը մարդկանց փաթաթելուց ա խոսում. Կարապետյան

20/09/2025 infomitk@gmail.com