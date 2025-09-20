Եվրահանձնաժողովը հաստատել է ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը:
Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն:
Ըստ նրա՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նոր պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները կներկայացնեն մամուլի հաղորդագրությունում։
ՌԴ-ի նկատմամբ նոր սահմանափակող միջոցների վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի օրենսդրական առաջարկը պետք է միաձայն քվեարկությամբ հաստատվի ԵՄ խորհրդում:
Բաց մի թողեք
«ԱՄՆ-ը մեծ ազդեցություն չունի Իսրայելի քաղաքականության վրա. թերևս հակառակն է». Ֆիդան
Համադրենք այդ երեք ակցիաները, և «դիմանկարը կամբողջանա» Իլհամ Ալիևով
Էրդողանն Արևելյան Երուսաղեմ է պահանջում Նաթանյահուից