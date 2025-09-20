20/09/2025

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը:

Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն:

Ըստ նրա՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նոր պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները կներկայացնեն մամուլի հաղորդագրությունում։

ՌԴ-ի նկատմամբ նոր սահմանափակող միջոցների վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի օրենսդրական առաջարկը պետք է միաձայն քվեարկությամբ հաստատվի ԵՄ խորհրդում:

