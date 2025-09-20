20/09/2025

Ինչու է Հակոբ Արշակյանը դարձել անցանկալի անձ Նիկոլ Փաշինյանի համար

infomitk@gmail.com 20/09/2025 1 min read

ԱԺ փոխնախագահ, ՔՊ–ի ակունքներում կանգնած Հակոբ Արշակյանին, ինչպես հայտնի է, թույլ չեն տվել մասնակցել կուսակցության 7-րդ համագումարին։

Պատճառը ընդամենը 30 հազար դրամ կուսակցության անդամավճարը չմուծելն է, որի առիթով ՔՊ-ից պարզաբանել են, որ ոչ թե Արշակյանը գումարը չի վճարել, այլ փոխանցումը համագումարի հաստատման պահին դեռ չի նստել, իսկ ՔՊ կանոնադրությունը պահանջում է, որ համագումարի պատվիրակները պետք է պարտք չունենան:

Միամիտները միայն կարող են հավատալ, որ ԱԺ փոխխոսնակին կարող էին արգելել համագումարին մասնակցել միայն փողի համար, կուսակցությունում բոլորը գիտեն,որ Արշակյանը շատերից տարբերվում է իր ինքնուրույնությամբ, եթե պետք է, հակադրվում է Փաշինյանին, օրինակ՝ Սինոփսիսի տնօրենի կալանավորումից, ապա ազատ արձակվելուց հետո մասնակցում էր Սինոփսիսի հրավիրած միջոցառմանը,

Արշակյանը նաեւ այն եզակի ՔՊ-ականներից է, որ մասնակցել է ՔՊ -ից խայտառակ կերպով վտարված Հովիկ Աղազարյանի կնոջ հոգեհանգստին, այն դեպքում, որ Փաշինյանն ու ՔՊ վերնախավն անգամ ցավակցական ուղերձներ չհղեցին։

Ըստ էության՝ փոխադարձ անվստահություն է նաեւ Արշակյանի կողմից, նա չի առաջադրվել վարչության անդամի համար։

